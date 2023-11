Zainwestował 1,5 zł, a dostanie setki tysięcy złotych! Główna wygrana w grze Lotto

Górnicy jechali do pracy, gdy autokary runęły do Jeziora Żywieckiego. Zginęło 30 osób

Jaworzno. Główna wygrana w Mini Lotto. Farciarz zgarnął ponad 350 tysięcy złotych

Sześciocyfrową sumę zgarnął gracz, który szczęśliwy kupon Lotto kupił w punkcie przy ul. Karola Olszewskiego 2A w Jaworznie. Podczas wtorkowego (14 listopada) losowania trafił on "piątkę" w grze Mini Lotto, co dało mu prawo do głównej wygranej wynoszącej 356 454 zł. Szczęśliwe liczby to: 2, 3, 6, 32, 36. Wygrana była tak okazała, ponieważ w trakcie losowania padła tylko jedna "piątka", wobec czego nagroda przypadła tylko jednej osobie. Zwycięzcy humor może zepsuć jedynie konieczność zapłaty podatku od wygranej, który wynosi 10 proc.

Jak grać w Mini Lotto?

Pojedynczy zakład w Mini Lotto kosztuje zaledwie 1,5 zł. Gracz może skreślić liczby samodzielnie lub zdać się całkowicie na los i wybrać metodę na "chybił-trafił". Główną wygraną zdobywa się w przypadku poprawnego wytypowania 5 z 42 liczb. Jeśli tej sztuki dokona kilku graczy, główna wygrana jest dzielona pomiędzy nich. Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godz. 22.00.

Szczęśliwe kolektury Lotto w województwie śląskim. Gdzie zagrać, żeby wygrać miliony?

Nowy Sącz. W takich warunkach pędził po mieście na złamanie karku. Nawet policjanci byli w szoku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.