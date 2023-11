Drogowcy z Jaworzna zalali asfaltem drzewo. Fantazja robotników zaskakuje

Do Pomostu przychodzą więźniowie, żeby wyjść "na ludzi". Teraz Pomost jest w tarapatach

Horror w Katowicach. Nie żyje 38-latek rozjechany przez koparkę. Potrącił go kolega

Robotnicy zaasfaltowali rosnące na środku chodnika drzewo

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal jaw.pl. W Jaworznie od wielu miesięcy trwa przebudowa ulicy Katowickiej - jednym z ostatnich zadań należącym do wykonawcy projektu było asfaltowanie znajdujących się tam chodników. Ponieważ prace przy remoncie ulicy zbliżają się już do końca, robotnicy zakasali rękawy i zabrali się do pracy. Podczas asfaltowania napotkali jednak na jedną przeszkodę - na środku jednej ze ścieżek rosło spore drzewo. Budowlańcy szybko znaleźli jednak wyjście z sytuacji i wzorem swoich kolegów z Łodzi postanowili... zalać drzewo asfaltem.

Na zalane asfaltem drzewo reaguje Urząd Miasta i wykonawca projektu

- Gmina Miasta Jaworzna informuje, że nie wyraziła zgody na realizację projektu, w sposób narażający na zniszczenie i uszkodzenie drzewa. Zaistniała sytuacja była efektem samodzielnego działania Wykonawcy. Po interwencji Gminy wykonawca przystąpił do naprawienia szkody - informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miejski w Jaworznie.

Do sprawy odniósł się także sam wykonawca, odpowiedzialny za zaistniałą sytuację.

- Wykonawca (...) wyraża ubolewanie, że nie dochował należytej staranności w trakcie prowadzenia robót bitumicznych w rejonie istniejących drzew w granicy pasa drogowego. W związku z powyższym, niezwłocznie wykonano roboty poprawkowe polegające na odsłonięciu podstawy pni drzew oraz deklaruje się, że pozostawiona przestrzeń zostanie uzupełniona materiałem przepuszczalnym. Wykonawca deklaruje, że dochowa należytej staranności aby sytuacja taka więcej się nie powtórzyła - przekazała firma Eurovia Polska.

Zaskakujące odkrycie podczas drążenia tunelu. Robotnicy odkryli tajemniczą sztolnię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.