Brutalne pobicie 16-latki w Jaworznie. Wszystko nagrały, krew lała się strumieniami! Co dalej z nieletnimi?

Jaka kara je czeka?

Pobicie 16-latki w Jaworznie. Szokujące nagranie trafiło do sieci. Nieletnimi zajmie się sąd rodzinny

Policja z Jaworzna zatrzymała dwie dziewczyny, które miały pobić 16-latkę w centrum miasta. To 13 i 14-latka. Jedna z nich zadawała ciosy ręką i kolanem w twarz pokrzywdzonej, druga rejestrowała to telefonem. Nagranie trafiło do sieci. Jaki będzie dalszy los zatrzymanych? O tym zadecyduje sąd rodzinny.