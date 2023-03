Brutalne pobicie 16-latka w Pruszkowie. Słowa jego matki chwytają za serce

Pruszków. Napadli i pobili 16-latka

Ostatniego dnia lutego media obiegła informacja o śmierci 16-letniego Eryka. Chłopak został napadnięty i skatowany przez bandę nastolatków w parku w Zamościu. Nie trzeba było długo czekać, by doszło do kolejnego wstrząsającego zdarzenia. Tym razem w Pruszkowie. W piątek (10 marca) w sieci pojawiły się nagrania, na których widać bandę młodych ludzi brutalnie atakujących innego nastolatka i w obrzydliwy sposób znęcających się nad nim. W tej sprawie policja zatrzymała sześć osób. Wszystkie są w wieku od 14 do 16 lat.

O losie trzech dziewcząt i trzech chłopców 13 marca zdecydował sąd, który zastosował wobec nastolatków środek tymczasowy, umieszczając ich w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

Matka pobitego chłopaka zabrała głos

Kilka dni od koszmarnych zdarzeń w Pruszkowie, głos zabrała matka brutalnie zaatakowanego 16-latka. Kobieta w rozmowie z portalem wp.pl opowiedziała, co czuła, gdy dowiedziała się, co spotkało jej dziecko. Jej słowa chwytają za serce.

- Kiedy to zobaczyłam, poczułam, jakby przejechał po mnie walec. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, krzyczałam. Do pierwszego filmu podchodziłam kilka razy. Drugiego nie obejrzałam, nie dałam rady. Przyjaciółka, która do mnie zadzwoniła, powiedziała, żebym go nie oglądała i opisała mi, co w nim zobaczyła - opowiedziała Wirtualnej Polsce pani Karolina, matka zaatakowanego 16-latka.

Jak dodała kobieta, zarówno ona, jak i jej syn, od razu zostali objęci pomocą psychologa szkolnego, a także policyjnego. Kobieta w rozmowie z WP wyjawiła też, że ofiar agresywnych nastolatków może być więcej!

- Z tego, co wiem, wydarzenia nabrały tempa w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Odezwała się do mnie jedna z mam, której dziecko również zostało zaatakowane przez tę grupę - powiedziała dziennikarzowi WP. - Apeluję do rodziców, żeby się ich nie bać. Trzeba nagłaśniać takie zachowania i zgłaszać się na policję. Dzięki temu unikniemy tragedii, a sprawcy zostaną ukarani - dodała w rozmowie z portalem pani Karolina.

Matka zaatakowanego 16-latka: Nie chcę samosądu!

Jak stwierdziła kobieta, nie chce samosądu dla oprawców syna, ale liczy, że nie uniknął oni surowej kary. - Oczekuję dla nich jak najwyższej kary. Nie chcę samosądu. Mam nadzieję, że odpowiedzą za swoje zachowanie. Że ci, którzy ukończyli 16 lat, zostaną skazani jak dorośli, a reszta trafi do poprawczaka i nie wyjdzie wcześniej za dobre sprawowanie – powiedziała pani Karolina w rozmowie z wp.pl.

Kobieta zaapelowała też, by nie powielać już filmów, zdjęć i screenów z nagrań, które pojawiły się w sieci po zdarzeniu. - Nam nie chodzi o to, żeby sprawa ucichła, ale potrzebujemy spokoju i musimy dbać o naszego syna - wyjaśniła.