Zbiórka pieniędzy dla powodzian w kościołach w całej Polsce. Caritas przekazuje 400 tysięcy złotych

Zniszczenia spowodowane przez powódź w Polsce są opłakane, a to wciąż nie koniec. Coraz więcej organizacji przyłącza się do pomocy dla powodzian i osób poszkodowanych przez intensywne opady deszczu. Teraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda, zaapelował o zorganizowanie w najbliższą niedzielę (22 września 2024 roku), po każdej mszy świętej, w każdej diecezji, zbiórki pieniężnej na pomoc poszkodowanym. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.

- Chcę wyrazić nasze współczucie wobec tych, którzy doświadczyli tego wielkiego dramatu, ale jednocześnie zapewnić, że nie pozostają oni sami. Modlimy się za nich, wspieramy ich duchowo, ale jednocześnie chcemy wesprzeć ich również materialnie. Caritas Polska, która koordynuje pomoc w imieniu całego Kościoła w Polsce, już zaczęła ją świadczyć – zaznaczył Przewodniczący Episkopatu.

Dalej abp Tadeusz Wojda poprosił wszystkich "o hojność, wsparcie, pomoc, tak jak zawsze to czyniliśmy". - Hojność Polaków jest wielka - dodawał. Przewodniczący KEP przyznał, że w tych dniach jesteśmy świadkami dramatu ludzi na południu Polski, którzy zostali doświadczeni wielką wodą. - Woda, po obfitych deszczach, zalała wiele domów, szkół, przedszkoli, szpitali. Wiele domów i budynków użytku publicznego zostało zniszczonych, także cała infrastruktura drogowa na tamtych terenach została mocno nadszarpnięta - podkreślił, wyliczając, że potrzebne będą szczególnie urządzenia do osuszania domów i budynków użyteczności publicznej. Więcej poniżej.

Caritas Polska przekazuje 400 tysięcy złotych na pilną pomoc dla powodzian

To nie koniec, bo Caritas Polska, który koordynuje zbiórkę, przekazał również 400 tys. złotych na pilną pomoc interwencyjną powodzianom. To środki, które mają trafić do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią i będą mogły być wydane na pilne potrzeby. Wystartowała ogólnopolska zbiórka finansowa na stronie caritas.pl.

- Potrzebna jest też pomoc rzeczowa od firm (ilości hurtowe). W tym momencie nie prowadzimy zbiórek rzeczowych od osób indywidualnych. Potrzebne są: osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności. Pomoc rzeczowa od firm może być zgłaszana na adres [email protected] - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że w tym momencie działania interwencyjne na zalanych terenach są koordynowane przez samorządowe sztaby kryzysowe. W kontakcie z nimi są lokalne Caritas z terenów diecezji opolskiej, świdnickiej, bielsko-żywieckiej, legnickiej. Caritas Polska przekazuje na ich rzecz 400 000 zł, które zostaną w najbliższych dniach przeznaczone na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy.

Powódź w Polsce. Uruchomione zostały całodobowe jadłodajnie dla potrzebujących. Lista miejsc

Caritas Diecezji Świdnickiej zwraca uwagę na potrzebę wsparcia osób wykluczonych, w kryzysie bezdomności. To przede wszystkich dla nich zostały uruchomione całodobowe jadłodajnie. Z ciepłego posiłku może skorzystać każdy poszkodowany.

Adresy:

Jadłodajnia w Świdnicy – ul. Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica

Jadłodajnia w Dzierżoniowie – ul. Kilińskiego 8, 58-200 Dzierżoniów

Jadłodajnia w Nowej Rudzie – ul. A. Fredry 8, 57-400 Nowa Ruda

Jadłodajnie w Wałbrzychu: ul. 11- Listopada 65, 58-302 Wałbrzych oraz ul. Niepodległości 24,58-300 Wałbrzych

Jadłodajnia w Piławie Górnej – ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna

Podobną pomoc uruchomiła Caritas Diecezji Opolskiej. Od poniedziałku, 16 września, posiłki przygotowywane przez jadłodajnie w Raciborzu i Nysie będą rozwożone do powodzian.

- Musimy być gotowi na długofalowe działania pomocowe – mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska. – W tym momencie do zalanych terenów często nie ma dostępu. Tak jest np. w Głuchołazach, które zostały odcięte od świata. Od jutra wolontariusze i pracownicy Caritas dostarczać będą wodę pitną, pieczywo, żywność, środki czystości, artykuły higieniczne do miejscowości takich jak Głuchołazy i okoliczna Nysa, Prudnik, Moszczanka, Łąka Prudnicka i inne.

