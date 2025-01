Zderzenie dwóch ciężarówek na autostradzie A4. Jedna osoba została ciężko ranna

Do poszukiwań młodej kobiety włączyli się jasnowidze. Policja: cały czas działamy operacyjnie

Do zdarzenia na wysokości wsi Wysoka (woj. opolskie) doszło we wtorek, 21 stycznia po godzinie 14.00. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że na jezdni w kierunku Katowic doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na tył innej ciężarówki. Kierującego MAN-em w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala - poinformowała opolska policja.

Utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Katowic trwały do godziny 20. Policjanci wyznaczyli objazdy. Kierowcy jadący w kierunku Katowic proszeni są o objazd przez węzeł Krapkowice, DW409 Strzelce Opolskie, DK94 i DK88 do węzła Strzelce Opolskie. Alternatywa trasa wyznaczona została przez węzeł Krapkowice, DW423 do Kędzierzyna Koźla, następnie DK40 węzła Łany.

