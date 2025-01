i Autor: Przemysław Gluma/ Super Express W mieszkaniu parafialnym zmarł mody mężczyzna. Ksiądz Krystian K. nie trafi do aresztu

Afera w diecezji sosnowieckiej

21-latek zmarł w mieszkaniu księdza. Prokuratura chciała aresztu, ale sąd odmówił. Jest zażalenie

21-letni mężczyzna zmarł w służbowym mieszkaniu księdza Krystiana K. w sosnowieckiej parafii. Po przedstawieniu nowego zarzutu duchownemu, prokuratura chciała, by ten trafił do aresztu. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku, tłumacząc, że stosowane do tej pory środki wolnościowe są wystarczające. Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją, dlatego złożyła zażalenie.