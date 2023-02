Zderzenie trzech samochodów i cieżarówki. Wśród poszkodowanych kobieta w ciąży

Koszmarny wypadek. Wśród poszkodowanych kobieta w ciąży

W poniedziałek, 20 lutego ok. 7 rano na ul. Raciborskiej w Rybniku doszło do zderzenia czterech pojazdów. Jak opisują policjanci z Rybnika, 21-letni kierujący nissanem, jadąc w kierunku centrum miasta, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w volkswagena, a następnie w opla. W wyniku tego zdarzenia kierująca volkswagenem uderzyła w pojazd ciężarowy marki Volvo. Za kierownicą volkswagenem siedziała ciężarna 31-latka. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Na szczęście jej zdrowiu i życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

