Zielone inwestycje w Katowicach. Dolina Trzech Stawów zmienia się na wiosnę

Mieszkańcy już korzystają z kręgu tanecznego i alejki wzdłuż wschodniego brzegu stawu Kajakowego w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Wartość zrealizowanych prac przekroczyła ponad 4,3 mln zł.

Modernizacja kręgu tanecznego zrealizowana została w ramach projektu polegającego na przebudowie i budowie w Katowicach pięciu przestrzeni parkowych. Nowe i odnawiane miejsca do spędzania czasu na łonie natury znajdą się również w Wełnowcu, dolinie rzeki Ślepiotki, u zbiegu ul. Leopolda i Le Ronda oraz przy ul. Wantuły. Łączny koszt prac to ponad 40,6 mln zł. Przy stawie Łąka realizowane jest jedno z zadań z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego.

Krąg, widownia i alejka

Teren, na którym znajduje się krąg taneczny ma ponad 17 tys. mkw., a sama scena ok. 60 mkw. W ostatnich tygodniach wykonawca realizował ostatnie prace: kładziona była warstwa wierzchnia kręgu oraz montowano elementy małej architektury, czyli m.in. stoły, ławki i balustrady. Ponadto wykonane zostały nowe schody prowadzące do kręgu od strony ul. Trzech Stawów i zakończono prace nad trawnikami. Remont obejmował również przebudowę sceny oraz północnej części widowni. Południowa część została rozebrana.

Urokliwa alejka

W ramach inwestycji wykonano też remont 700 m alejki prowadzącej do kręgu z kierunku przystani kajakowej. Alejka zyskała nową podbudowę i oświetlenie, zamontowano 13 ławek, 6 leżaków oraz 2 stoliki piknikowe. Dolina Trzech Stawów to miejsce pełne atrakcji i zieleni – idealne na spędzenie czasu z rodziną podczas pikniku lub nieco bardziej aktywnie. Mieszkańcy Katowic mają do dyspozycji tu m.in. rolkostradę, ścieżki edukacyjne, place zabaw (w tym wodny!), infrastrukturę rowerową, a także miejsca dla wędkarzy.

Nowe miejsca w Dolinie Trzech Stawów

– Oprócz kręgu tanecznego Zakład Zieleni Miejskiej wykonał ostatnio kilka innych inwestycji w Dolinie Trzech Stawów. To m.in. ścianka tenisowa zlokalizowana pomiędzy stawami Łąka i Kajakowym. Już niedługo odwiedzający Dolinę będą mieć do dyspozycji również pumptrack. Zostanie on udostępniony jeszcze tej wiosny. Obiekt będzie się składał z dwóch torów dostosowanych do różnego poziomu umiejętności użytkowników – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej.

W Katowicach powstają cztery nowe parki

Miasto stawia na zielone inwestycje, dlatego też już na wiosnę mieszkańcy Katowic będą mieli do dyspozycji aż cztery nowe parki! Prace w nich są już na ostatniej prostej.

Już wkrótce mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi miejscami do relaksu lub aktywnego spędzania czasu. A wszystko to – z dala od hałasu, w otoczeniu przyrody. O jakich terenach mowa?

Zielony teren przy ul. Wantuły

Ten obszar był dotychczas niezagospodarowany. Otaczają go domy, a w pobliżu znajduje się szkoła, więc to dobre miejsce do założenia parku. Już niebawem, po zakończeniu prac, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji uporządkowany teren z wydzielonymi strefami aktywności, m.in. placem zabaw dla dzieci, miejscami do rekreacji, odpoczynku na leżakach czy obserwacji przyrody. Rowerzyści będą zyskają cztery zestawy stojaków rowerowych. W parku będzie można korzystać z drewnianych altan, a także czatowni – punktu obserwacyjnego. To element ścieżki przyrodniczej, na której znajdą się też hotele dla owadów, karmniki, budki lęgowe oraz gra edukacyjna „Kostki wiedzy”. Dosadzono 161 drzew. Park zyska też 373 krzewy i pnącza, byliny i aż 7,5 tys. mkw. traw. Powstaną łąki kwietne, łąka trawiasta i zieleń przywodna. Prace są już na ostatniej prostej.

Park Wełnowiecki w rewitalizacji

Jednym z odnawianych miejsc jest park Wełnowiecki o powierzchni 137 tys. mkw. Katowiczanie zyskają kolejne zielone miejsce, sprzyjające aktywnej rekreacji. W ramach inwestycji powstaje tu nowy plac zabaw, boisko do koszykówki i siatkówki, górka saneczkowa, siłownia, wybieg dla psów oraz tor dla rowerzystów typu pumptrack. Pojawi się też strefa relaksu z hamakami, ławkami i punktami do grillowania. Dodatkowo nasadzono krzewy, byliny oraz 89 drzew.

Park w dolinie Ślepiotki

Jest to obszar o powierzchni ok. 3 ha. Dotychczas był to teren dziki i niezagospodarowany. Po rewitalizacji pojawią się tutaj ciągi piesze, mostki, place zabaw, park dla psów i ogród społeczny. W ostatnich tygodniach wykonano przewiert pod dnem rzeki. Zakończył się także montaż schodów, placu zabaw oraz ogrodzenia. Park będzie gotowy wiosną.

Teren pomiędzy ulicami Leopolda a Le Ronda

Obszar, na którym powstaje park, dotychczas był nieuporządkowany. Po zakończeniu prac, czyli lada moment, mieszkańcy znajdą tam m.in. plac zabaw, siłownię plenerową, ogród sensoryczny i zielony labirynt. Pojawią się polany, łąki kwietne oraz strefa widokowa, a także nowe alejki i latarnie. Na małym stawie zamontowano drewniane pomosty – wykonano konstrukcję podestu i deskowanie, pojawiły się barierki.

Ile to kosztuje?

Rewitalizacja Stargańca – 7 mln zł

Rewitalizacja Stawu Kajakowego – 4,3 mln zł

Rewitalizacja stawu Kozubek – prawie 1,5 mln zł

Zazielenienie Warszawskiej – 19 mln zł

Park przy ul. Wantuły – ponad 5,4 mln zł

Park w Wełnowcu – ponad 13 mln zł

Teren przy ulicach Leopolda i Le Ronda – ponad 7,9 mln zł

Dolina rzeki Ślepiotki – ponad 10 mln zł

Rewitalizacja skweru przy ul. Ordona – 350 tys. zł

Przebudowa i zazielenienie ul. Dworcowej – 18,5 mln zł

Tężnia solankowa na os. Tysiąclecia wraz z ogrodem sensorycznym (BO) – 2,9 mln zł

Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów – II etap – 12,9 mln zł

Wydatki na utrzymanie i modernizację zieleni w mieście w 2024 r. – 73,6 mln zł

Zgłoś swój pomysł do budżetu obywatelskiego do 8 kwietnia

Do 8 kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski w budżecie obywatelskim i Zielonym Budżecie. Łącznie do wydania jest ponad 22,6 mln zł. Masz ciekawy pomysł? Opowiedz nam o tym!

Już po raz jedenasty katowiczanie i katowiczanki mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach budżetu obywatelskiego, a do Zielonego Budżetu – po razy piąty. Nabór wniosków potrwa do 8 kwietnia. Łączna pula środków na zadania z BO i ZB to 22,6 mln zł.

Dlaczego warto?

Tylko w ciągu ostatnich 10 lat w Katowicach powstały m.in. zrewitalizowane zielone tereny np. staw Kozubek, oświetlone chodniki, place zabaw i nowe parkingi. Budżet obywatelski to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy Katowic mogą współdecydować o tym, jak będzie wyglądało ich najbliższe otoczenie i na co powinny być przeznaczone środki z budżetu miasta. Dlatego jeśli masz pomysł na to, co powinno się pojawić w twoim mieście, złóż wniosek do BO – masz na to jeszcze 3 dni! Głosowanie na zgłoszone w tym roku projekty odbędzie się od 10 do 23 września.

Czy wiesz, że...

Od początku istnienia katowickiego BO mieszkańcy złożyli prawie 3,5 tys. propozycji, z których 1266 o łącznej wartości ok. 175 mln zł wybrano do realizacji. To pokazuje ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców. Możesz być jednym z nich!

Gra w zielone

Zielony Budżet to unikatowa forma partycypacji społecznej, która pozwala mieszkańcom wskazywać miejsca, gdzie powinna pojawić się zieleń. Jak pokazują poprzednie edycje ZB, chętnie otaczamy się realizacjami związanymi z zielenią. W czterech minionych edycjach katowiczanie wykazali się dużym zaangażowanie, składając aż 715 propozycji, z czego blisko połowa ma być zrealizowana. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln zł, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice, natomiast 600 tys. zł przeznaczono na zadania ogólnomiejskie.

– Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, jak również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej.

Dotychczasowe inwestycje ZB

Wśród zrealizowanych w ramach Zielonego Budżetu inwestycji znalazły się m.in.:

urządzenie skweru przed Superjednostką,

nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin m.in. w Bogucicach, na os. Paderewskiego i Kokocińcu,

łąki kwietne na os. Tysiąclecia,

ogród deszczowy na Bażantowie oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach.

W ostatnich miesiącach zakończono również realizację takich zadań jak Lawendowa Czytelnia przy Bibliotece Śląskiej, park Kieszonkowy u zbiegu ulic Markiefki i Piotra w Bogucicach oraz zazielenienie okolic wybranych przystanków w Dąbrówce Małej. W 2024 r. będzie realizowanych 108 zadań z poprzedniej edycji ZB. Ogłoszenie informacji o wybranych do realizacji zadaniach w tegorocznym ZB nastąpi do końca września.

Zamieszkaj w Katowicach… pszczoło!

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej niedawno przeprowadził kompleksowy remont części swojego zasobu mieszkaniowego… dla pszczół. Tym owadom będą służyć domki odnowione w ramach IV edycji ZB. Dzięki temu, gdy w kwietniu obudzą się z zimowego snu, będą mogły z nich korzystać i natychmiast rozpocząć swoją pożyteczną pracę. W ramach projektu odnowiono domki znajdujące się m.in. w parku Wełnowieckim, przy skwerze Fojkisa oraz pl. Gwarków.

Odnowiony park w Giszowcu

W ramach rewitalizacji, który jest realizacją zadania do BO (1348 głosów), w parku Giszowieckim pojawiły się nowe drzewa i krzewy, a trawniki zrekultywowano lub wymieniono na trawę z rolki. W parku pojawiło się łącznie 315,5 mkw. nowych trawników, a 157 mkw. zostało zrekultywowanych. Ułożono także 24 mkw. nowego chodnika z kostki betonowej niefazowanej. Zamontowano krawężniki, ławki i kosze.

– Projekt przewidywał uzupełnienie istniejącej w parku roślinności nowymi nasadzeniami. Wśród roślin pojawiły się m.in. barwinek pospolity oraz mahonia pospolita. Oprócz tego jest kilka rodzajów różaneczników – o kwiatach m.in. różowych, białych i fioletowych. Na miejscu zasadzono buki pospolite, które mają bardzo ozdobną, szeroką, zaokrągloną koronę. Oprócz tego zasadziliśmy również tawułę szarą – krzew o dekoracyjnych, łukowato wyginających się, cienkich pędach – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor ZZM. Prace kosztowały ponad 142 tys. zł.

Więcej informacji o zasadach BO i ZB, formularze zgłoszeniowe oraz pomocne materiały można znaleźć m.in. na stronie internetowej bo.katowice.eu.