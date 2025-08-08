Od 1 stycznia 2026 roku Radzionków powiększy się o 0,51 ha kosztem Piekar Śląskich, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów korygującego granice gmin.

Zmiana dotyczy fragmentu ulicy Ciepłowniczej, która od tego momentu w całości znajdzie się w granicach Radzionkowa, co ma ułatwić zarządzanie drogą i poprawić orientację kierowców.

Korekta granic ma na celu usprawnienie zarządzania infrastrukturą drogową, uniknięcie problemów z podziałem kompetencji między gminami oraz poprawę spójności adresowej dla mieszkańców.

Zmiany w województwie śląskim

To już pewne. Wkrótce na mapie województwa śląskiego zajdą zmiany, które odczują mieszkańcy dwóch sąsiadujących ze sobą miast. Rada Ministrów przyjęła bowiem rozporządzenie korygujące granice kilku gmin w Polsce, w tym Radzionkowa i Piekar Śląskich. Choć chodzi o niewielki fragment terenu, decyzja ma znaczenie praktyczne - usprawni zarządzanie infrastrukturą drogową i ujednolici układ komunikacyjny w tym rejonie.

Mapa województwa śląskiego zmieni się od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2026 roku Radzionków, leżący w powiecie tarnogórskim powiększy się o fragment o powierzchni 0,51 ha z obrębu Piekar Wielkich, należących do gminy Piekar Śląskich. Chodzi o odcinek ulicy Ciepłowniczej, który obecnie przebiega na granicy obu miast.

Zmiana granicy została wprowadzona po to, aby ułatwić zarządzanie drogą i uprościć kierowcom orientację w terenie. Odcinek znajdzie się w całości w granicach Radzionkowa, a tym samym w powiecie tarnogórskim.

Dlaczego ta zmiana jest istotna?

Choć mowa o zaledwie 0,51 ha, korekta granic:

ułatwi zarządzanie drogą i inwestycjami infrastrukturalnymi,

pozwoli uniknąć problemów z podziałem kompetencji między dwoma gminami,

poprawi orientację kierowców i spójność adresów.

Zmiana granic – formalność czy realna korzyść dla mieszkańców?

Tak jak wspominaliśmy, choć chodzi tylko o 0,51 ha, to przesunięcie granicy między Radzionkowem a Piekarami Śląskimi przyniesie wymierne efekty. Cały odcinek ulicy Ciepłowniczej znajdzie się w jednym mieście, co uprości utrzymanie drogi, planowanie remontów i działania służb. Mieszkańcy zyskają spójną numerację posesji i jednolite oznakowanie, a samorządy unikną sporów o kompetencje. Takie drobne korekty granic są w Polsce dość częste i mają dostosować podział administracyjny do rzeczywistego układu dróg i zabudowy.