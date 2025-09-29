- Pierwszy w Polsce sklep IKEA w formacie kompaktowym zostanie otwarty w piątek, 3 października o godz. 8.40 w Bielsku-Białej.
Jest data otwarcia sklepu IKEA w Bielsku-Białej. Wyróżni się kompaktowym formatem
Mieszkańcy Bielska-Białej i okolic mogą już zacierać ręce. Po miesiącach oczekiwania, plany otwarcia nowego sklepu Ikea wkraczają w decydującą fazę. Pierwszy w Polsce sklep Ikea w kompaktowym formacie otworzy swoje podwoje dla klientów już w piątek, 3 października o godz. 8.40. Nowa placówka znajdować się będzie na parterze centrum handlowego Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej, a jej powierzchnia wyniesie około 2 tysiące metrów kwadratowych. To kilkanaście razy mniej niż w przypadku standardowych, wielkopowierzchniowych sklepów sieci, do jakich przywykliśmy.
W programie otwarcia przewidziano:
- przemówienia gości z IKEA, w tym Prezeski IKEA Retail,
- wystąpienie władz Bielska-Białej i właściciela CH Gemini Park Bielsko-Biała,
- oprowadzanie po nowym sklepie,
- kawę i poczęstunek.
Kompaktowa IKEA. Jak będzie wyglądać?
Choć format sklepu jest nowatorski, szwedzka sieć zapewnia, że klienci znajdą w nim wszystko, czego potrzebują. W ofercie dostępnej „od ręki” ma się znaleźć około tysiąca najpopularniejszych produktów. To jednak nie wszystko. W bielskiej placówce funkcjonować będzie również profesjonalne studio planowania i zamówień, gdzie eksperci pomogą zaaranżować wymarzone wnętrze, a także złożyć zamówienie na produkty z pełnego asortymentu dostępnego online.
Prawdziwą gratką dla fanów marki będzie z pewnością strefa relaksu połączona ze szwedzkim bistro. To właśnie tam będzie można skosztować kultowych klopsików z frytkami i żurawiną, które stały się niemal symbolem gastronomicznej oferty IKEA. W menu znajdą się również inne przysmaki, takie jak kawa czy lody.