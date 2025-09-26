W Katowicach powstanie hub gamingowo-technologiczny za ponad miliard złotych.

Inwestycja ma na celu stworzenie centrum nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w regionie.

Projekt zakłada rewitalizację terenów po kopalni „Wieczorek” wokół szybu „Pułaski”.

Hub gamingowo-technologiczny powstanie w Katowicach. Inwestycja za ponad miliard złotych

Dla samorządowych władz Katowic budowa hubu gamingowo-technologicznego to strategiczna decyzja, która ma umocnić pozycję miasta jako jednego z najważniejszych ośrodków innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Skala projektu jest imponująca – jego wartość szacuje się na ponad miliard złotych.

– Największe zainteresowanie, jeśli chodzi o nasze miasto budzi powstający hub gamingowo-technologiczny. To inwestycja o wartości przekraczającej miliard złotych, w ramach której pokażemy nowoczesne technologie, sztuczną inteligencję i równie ważne rozwiązania – powiedział PAP Maciej Stachura podczas Kongresu Nowej Mobilności.

Hub nie będzie jedynie przestrzenią dla graczy, ale przede wszystkim zaawansowanym centrum badawczo-rozwojowym. Główny nacisk zostanie położony na sztuczną inteligencję (AI) oraz inne przełomowe technologie, co ma przyciągnąć do Katowic zarówno globalne korporacje, jak i innowacyjne startupy.

Projekt obejmuje rewitalizację terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybu „Pułaski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej i technologicznej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także budowa wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych.

W ramach hubu zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnię co-workingową oraz na działania akceleracyjne, tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, studia produkcyjne dla e-sportu, studia filmowe/studia telewizyjne, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, wraz z usługami towarzyszącymi (gastronomia, sport i rekreacja).

Dodatkowo w ramach projektu planuje się budowę pasażu podziemnego łączącego budynki zabytkowe, budowę instalacji OZE służącej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, budowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, remediację i zagospodarowanie terenów przyległych oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.

Katowice gościły Kongres Nowej Mobilności

VI Kongres Nowej Mobilności odbył się w dniach 23-25 września 2025 r., po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie kongresu w 250 punktach programu wzięło udział 400 prelegentów: polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki, finansów i biznesu.

KNM skupił się na tematach innowacyjnej gospodarki, polityki klimatycznej, zrównoważonego transportu i jakości życia w miastach. Wydarzeniu towarzyszyły targi EXPO. Organizatorem KNM jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem miasto Katowice.

