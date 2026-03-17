Tajemnicze zaginięcie matki i córki. Co się wydarzyło?

Trwają poszukiwania dwóch osób – 49-letniej Jolanty Gabzdyl oraz 7-letniej Wiktorii Gabzdyl, które ostatnio były zameldowane w miejscowości Rudnik. Informacja o ich zaginięciu została opublikowana na oficjalnych kanałach policji, jednak na ten moment wiele szczegółów sprawy pozostaje nieznanych.

Służby podały, że matka z córką zaginęły w poniedziałek, 16 marca 2026 roku. Brakuje również informacji dotyczących wyglądu czy ubioru poszukiwanych, co dodatkowo utrudnia ich odnalezienie i sprawia, że sprawa budzi jeszcze większy niepokój.

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia miejsca pobytu zaginionych.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć kobietę lub dziecko albo posiadają jakiekolwiek informacje na temat ich losu, o pilny kontakt pod numerem 47 851 14 44 lub numerem alarmowym 112, wiadomość na adres mailowy [email protected], czy też bezpośrednio z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę.

W takich sytuacjach czas ma ogromne znaczenie – każda wskazówka może przybliżyć służby do rozwiązania tej tajemniczej sprawy.

i Autor: KPP Cieszyn/ Materiały prasowe

Tysiące przypadków zaginięć rocznie

Co roku w Polsce odnotowuje się kilkanaście tysięcy zaginięć. Według statystyk liczba takich zgłoszeń waha się od około 13 do nawet 20 tysięcy rocznie. W zdecydowanej większości przypadków sprawy kończą się szczęśliwie – zaginione osoby zostają odnalezione, często już w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia.

Nie wszystkie historie mają jednak swój finał. Każdego roku pozostaje grupa osób, których los nadal pozostaje nieznany, a ich zaginięcia nie zostają wyjaśnione.

Dane policji pokazują, że czas odgrywa kluczową rolę. W ciągu pierwszej doby odnajduje się około 30% zaginionych. Po dwóch dniach liczba ta wzrasta do około 54%, a w ciągu tygodnia do blisko 77%. W perspektywie miesiąca od zgłoszenia odnajdywanych jest już ponad 90% osób.

