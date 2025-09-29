W listopadzie 2022 roku doszło do kradzieży 216 telewizorów o wartości 850 tys. złotych; kierowca, który miał je przetransportować z Mławy do Nowej Soli Wrocławskiej, zniknął wraz z ładunkiem.

Policja z Katowic publikuje wizerunek podejrzanego kierowcy i apeluje o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

Osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy proszone są o kontakt z policją z Katowic pod numerem telefonu 47 851 23 19 lub adresem e-mail: [email protected].

Zuchwała kradzież ponad 200 telewizorów. Kierowca przepadł jak kamień w wodę wraz z towarem

Do zdarzenia doszło 24 listopada 2022 roku. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Katowicach, to właśnie wtedy firma transportowa padła ofiarą wyrafinowanego oszustwa. Wszystko zaczęło się niewinnie. Poszkodowana spółka zamieściła na internetowej giełdzie transportowej ogłoszenie dotyczące przewozu sprzętu RTV. Trasa miała wieść z Mławy do Nowej Soli Wrocławskiej. Na ofertę odpowiedziała inna firma, która podjęła się zlecenia. Nikt nie spodziewał się, że za tą transakcją kryje się perfidny plan kradzieży.

Kierowca, którego wizerunek właśnie ujawniono, bez problemu odebrał cenny ładunek – 216 telewizorów. Po załadunku ruszył w trasę i... przepadł jak kamień w wodę. Transport nie dojechał do miejsca przeznaczenia. Zarówno kierowca, jak i telewizory o wartości niemal miliona złotych, dosłownie rozpłynęli się w powietrzu.

Policja publikuje wizerunek podejrzanego. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Sprawą od samego początku zajmują się kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód. Mimo upływu czasu funkcjonariusze nie odpuszczają i krok po kroku zbierają dowody, które mają doprowadzić ich do sprawcy. Kluczowym elementem układanki okazały się nagrania z monitoringu, które zarejestrowały wizerunek nieuczciwego kierowcy.

Teraz policja zdecydowała się na publikację zdjęć i zwraca się z apelem do społeczeństwa. - Osoby mogące rozpoznać podejrzewanego lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu 47 851 23 19, lub pod adresem e-mail: [email protected] – czytamy w oficjalnym komunikacie. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla śledczych.

i Autor: Policja Katowice/ Materiały prasowe

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania