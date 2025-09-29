Marcin zginął w męczarniach, bo nie chciał kraść. Ryszard wsadził mu głowę do pieca i bił siekierą

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-29 8:28

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Ryszarda B. Mężczyzna został skazany za dwa brutalne zabójstwa, których dopuścił się w listopadzie 2022 roku w Lisowie i Częstochowie. Jego ofiarami padli dwaj bezdomni mężczyźni, z którymi wcześniej wspólnie okradał sklepy. Opis zbrodni jest wstrząsający. Jednej z ofiar Ryszard B. kazał włożyć głowę do nieczynnego pieca kaflowego i bił ją obuchem siekiery w głowę.

siekiera

i

Autor: Pexels.com zdjęcie ilustracyjne
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Ryszarda B. za zabójstwo dwóch bezdomnych mężczyzn.
  • Do zabójstw doszło w listopadzie 2022 roku w Lisowie i Częstochowie.
  • Ryszard B. wspólnie z ofiarami okradał wcześniej sklepy.

Szokujące szczegóły zbrodni. Katował obuchem siekiery i kazał włożyć głowę do pieca

Kulisy zbrodni, które wyszły na jaw w trakcie śledztwa, są przerażające. Zarówno oskarżeni, jak i ich ofiary – 39-letni Marcin Z. i 38-letni Piotr K. – byli osobami w kryzysie bezdomności i wspólnie dokonywali kradzieży. Do pierwszej zbrodni doszło w nocy z 17 na 18 listopada 2022 roku w pustostanie przy al. Wolności w Częstochowie. Ryszard B. miał pretensje do Marcina Z. o to, że ten wycofał się z kradzieży w jednym z dyskontów. Wpadł w szał.

Jak ustalili śledczy, Ryszard B. najpierw bił Marcina Z. pięściami po głowie, a gdy ten upadł, kopał go i uderzał w głowę obuchem siekiery. To jednak nie był koniec kaźni. Oprawca kazał ofierze włożyć głowę do nieczynnego pieca kaflowego, po czym bił go po plecach drewnianą belką i metalową rurką. Skatowany Marcin Z. zdołał rano wyjść z pustostanu, jednak upadł na trawnik i zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

Do drugiego zabójstwa doszło kilka dni później na polu w Lisowie w powiecie lublinieckim. Ryszard B. zaatakował Piotra K. Poszło o rozliczenie się z pieniędzy pochodzących z kradzieży. Ryszard B. przewrócił swoją ofiarę, a następnie bił ją i kopał po głowie. W pobiciu brał też udział Marcin Sz. Na koniec Ryszard B. rozebrał nieprzytomnego Piotra K., zostawiając go jedynie w bieliźnie na chłodzie. Ciało mężczyzny, ubranego tylko w slipy i skarpety, znaleziono dopiero 23 listopada. Biegli orzekli, że przyczyną śmierci były obrażenia głowy, ale do zgonu mogło przyczynić się również wychłodzenie organizmu.

W trakcie śledztwa Ryszard B. nie przyznał się do zarzucanych mu zbrodni zabójstwa, a jedynie do kradzieży. Z kolei Marcin Sz. przyznał się do winy. Obaj mężczyźni byli w przeszłości wielokrotnie karani.

Polecany artykuł:

Krwawy ślad wampira z Zagłębia. 50 lat temu sąd skazał Zdzisława Marchwickiego …

Prawomocny wyrok. Ryszard B. resztę życia spędzi za kratami

Sprawa znalazła swój finał 26 września, kiedy to Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrzył apelacje złożone przez obrońców oskarżonych oraz prokuratora. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, sąd uwzględnił apelację śledczych w zakresie zmiany kwalifikacji prawnej czynu, jednak w pozostałej części utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że Ryszard B. spędzi resztę życia w więzieniu.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie 27 stycznia. Wówczas skazał Ryszarda B. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności za dwa zabójstwa i kradzieże sklepowe. Jego wspólnik, 23-letni Marcin Sz., usłyszał wyrok 5 lat więzienia za udział w pobiciu jednego z pokrzywdzonych oraz kradzieże. Prokuratura domagała się dla niego 6 lat pozbawienia wolności.

Super Express Google News
Knurów pożegnał zamordowaną Annę
Sonda
Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOŻYWOCIE
SĄD APELACYJNY
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU