Zwrot w sprawie Jacka Jaworka. Śledczy przesłuchują policjantów

Wszedł do gabinetu terapeuty i wyciągnał broń. Później oddał strzał

Rozpędzone auto wbiło się w Darię. Służby robiły, co mogły. Dwie córeczki straciły mamę

To miasto nazywane jest "Małym Wiedniem". Jeden z zachwycających Cudów Polski

Sprawa Jacka Jaworka. Czy policjanci przekroczyli swoje uprawnienia?

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, jak informuje WP.pl, sprawdzała, czy funkcjonariusze policji i prokuratury od 2018 r. właściwie reagowali na interwencje i zgłoszenia o przestępstwie, składane przez byłą żonę Jaworka, czy zaniedbali swoje obowiązki służbowe.

Postępowanie do dalszego prowadzenia trafiło do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Jak informuje prokuratura w Gliwicach, obecnie trwają przesłuchania kolejnych świadków.

Czytaj także: "Nie chcemy go tu na cmentarzu". Mieszkańcy Dąbrowy Zielonej o Jacku Jaworku

Na tym nie koniec, bowiem w gliwickiej prokuraturze toczy się również postępowanie pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy i prokuratorów różnych szczebli. Chodzi o zdjęcia zwłok Jacka Jaworka, które najpierw trafiły do osoby nieuprawnionej, a później zostały opublikowane na platformie X.

- Obecnie trwają czynności w postaci przesłuchań kolejnych funkcjonariuszy policji oraz oględziny zabezpieczonych nośników i monitoringu. Planowane jest także wykonanie analizy kryminalnej - iformują gliwiccy śledczy w rozmowie z WP.pl.

Jacek Jaworek nie żyje. Śledztwo w sprawie Teresy D.

Nikomu nie postawiono zarzutów. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie kontynuuje śledztwo przeciwko Teresie D., która jest podejrzana o utrudnianie postępowania karnego przeciw Jackowi J. poprzez ukrywanie go przed organami ścigania w miejscu zamieszkania w Dąbrowie Zielonej w okresie od listopada 2023 r. do 19 lipca 2024 r. Kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów.

Przypominamy, że do tragedii w Borowcach doszło w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku. Jaworek wyciągnął broń wycelował w brata i strzelił. W tym czasie Justyna dzwoni na policję, w tle słychać krzyki i awanturę, jednak połączenie trwa zaledwie kilka sekund, potem się urywa.

Jaworek w tym czasie strzela do bratowej, w jej obronie staje 17-letni syn Jakub. Jego również dosięgają kule wuja. Chłopiec umiera na miejscu. W domu jest jeszcze 13-letni Ganni, który tamtego wieczoru rozmawiał przez internet z kuzynką. Gdy słyszy, co się dzieje, chowa się w szafie. Później przez okno ucieka do domu sąsiadów. Trzy lata później w Dąbrowie Zielonej, Jacek Jaworek popełnił samobójstwo.

Borowce: Potrójne zabójstwo. Jacek zastrzelił brata i jego rodzinę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.