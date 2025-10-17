Życie napisało scenariusz jak z filmu. Mama nie zdążyła do szpitala. Niezwykły poród w Rybniku

Rybnik. Niespodziewany poród na parkingu

Czwartek, 16 października, na długo zapadnie w pamięci personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Na parkingu szpitalnym doszło do niespodziewanego porodu. Kobieta, która przyjechała do szpitala, nie zdążyła dotrzeć na oddział położniczy. Poród rozpoczął się nagle i niespodziewanie.

Na szczęście, personel medyczny szpitala w Rybniku zareagował błyskawicznie. Dzięki ich profesjonalizmowi i szybkiej interwencji, poród przebiegł bezpiecznie. Zespół szpitalny zabezpieczył mamę i dziecko, zapewniając im odpowiednią opiekę.

Życie pisze najpiękniejsze scenariusze

„Dzięki błyskawicznej reakcji personelu medycznego i zabezpieczeniu przez zespół szpitalny, poród przebiegł bezpiecznie, a mama i dziecko czują się dobrze" - przekazali pracownicy szpitala w Rybniku.

„Serdecznie gratulujemy rodzicom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego zakończenia tej niezwykłej historii. Życie pisze najpiękniejsze scenariusze - a my jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tej wyjątkowej chwili" - dodali.