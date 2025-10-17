Życie napisało scenariusz jak z filmu. Mama nie zdążyła do szpitala. Niezwykły poród w Rybniku

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-17 16:24

Co za historia! W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku doszło do niecodziennego wydarzenia. Na szpitalnym parkingu urodził się chłopczyk! Mama nie zdążyła dotrzeć na oddział położniczy, ale dzięki szybkiej reakcji personelu wszystko skończyło się szczęśliwie.

Skatowany noworodek trafił do szpitala. Dwutygodniowe dziecko w ciężkim stanie

i

Autor: Karolina Kaboompics, Lemniscate L / / pexels.com/ CC0 Skatowany noworodek trafił do szpitala. Dwutygodniowe dziecko w ciężkim stanie
Super Express Google News

Rybnik. Niespodziewany poród na parkingu

Czwartek, 16 października, na długo zapadnie w pamięci personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Na parkingu szpitalnym doszło do niespodziewanego porodu. Kobieta, która przyjechała do szpitala, nie zdążyła dotrzeć na oddział położniczy. Poród rozpoczął się nagle i niespodziewanie.

Na szczęście, personel medyczny szpitala w Rybniku zareagował błyskawicznie. Dzięki ich profesjonalizmowi i szybkiej interwencji, poród przebiegł bezpiecznie. Zespół szpitalny zabezpieczył mamę i dziecko, zapewniając im odpowiednią opiekę.

Eskorta policji na porodówkę

Polecany artykuł:

Śląskie: Ciężarna sarna zginęła pod autem. Z rozerwanego brzucha wypadło młode!…

Życie pisze najpiękniejsze scenariusze

„Dzięki błyskawicznej reakcji personelu medycznego i zabezpieczeniu przez zespół szpitalny, poród przebiegł bezpiecznie, a mama i dziecko czują się dobrze" - przekazali pracownicy szpitala w Rybniku.

„Serdecznie gratulujemy rodzicom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego zakończenia tej niezwykłej historii. Życie pisze najpiękniejsze scenariusze - a my jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tej wyjątkowej chwili" - dodali.

Polecany artykuł:

Potrójne szczęście! Trojaczki przyszły na świat w Rudzie Śląskiej. Ważą niecałe…
Potrójne szczęście! Trojaczki przyszły na świat w Rudzie Śląskiej. Ważą niecałe 2 kg
3 zdjęcia
Sonda
Czy byłaś/eś świadkiem porodu w nietypowym miejscu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
PARKING
PORÓD
RYBNIK