i Autor: Promoceny/Tarnowskie Góry - społeczność powiatu tarnogórskiego

Afera

Żywe karpie w Carrefourze skazane na śmierć w męczarniach. Sprzedawano je bez wody!

Martyna Urban, Reporter online 11:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do zdarzenia miało dojść w sklepie sieci Carrefour w Tarnowskich Górach. Internautka podzieliła się nagraniem, na którym widać, wystawione na sprzedaż karpie, których pozbawiono dostępu do sieci. Sprzedająca tłumaczyła się, że ryby są wypatroszone. Sprawa została zgłoszona do Inspektoratu Weterynarii.