Jaki kwiat pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź i przyciągnij dobrą energię

Kwiaty i znaki zodiaku

Astrologia, oprócz tradycyjnych symboli, coraz częściej przypisuje każdemu znakowi zodiaku konkretny kwiat, który ma oddawać jego energię i poprawiać samopoczucie.

Odmienne temperamenty i sposoby patrzenia na świat przez różne znaki znajdują odbicie w przypisanych im roślinach, które mają odmienny wygląd i symboliczną wymowę.

Mimo że te zodiakalne powiązania warto traktować przede wszystkim jako ciekawostkę i zabawę , dla wielu stanowią one natchnienie w poszukiwaniu życiowej harmonii.

, dla wielu stanowią one natchnienie w poszukiwaniu życiowej harmonii. Nawet jeśli nie wierzysz w gwiazdy, idea szczęśliwych kwiatów to fajna podpowiedź przy wybieraniu roślin do domu, ogrodu albo na prezent, by wprowadzić pozytywną aurę i kolory.

Chociaż takie przyporządkowania powinno się traktować głównie jako rozrywkę i ciekawostkę, sporo osób z chęcią sprawdza, jaki kwiat pasuje do ich znaku zodiaku. To też fajna ściągawka przy dobieraniu roślin do mieszkania, ogrodu albo jako podarunek. Symboliczne znaczenie kwiatów od wieków miało spore znaczenie w różnych kulturach, więc nic dziwnego, że w końcu połączono je z wiedzą astrologiczną.

Znak zodiaku a kwiaty

Każdy znak zodiaku charakteryzuje się odmiennym usposobieniem i sposobem patrzenia na rzeczywistość. Niektórzy stawiają na spokój i bezpieczeństwo, drudzy wolą wyzwania, a jeszcze inni kierują się głównie emocjami lub pomysłowością. Z tego powodu przypisane im kwiaty odróżniają się nie tylko aspektami wizualnymi, ale również swoją symboliką.

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Jakie kwiaty do twojego znaku zodiaku?

Zgodnie z astrologicznymi wskazaniami Baranowi przypisuje się czerwonego tulipana, który symbolizuje wigor i odwagę. Bykowi dedykowana jest róża, która kojarzy się z pięknem oraz zmysłowością. Z kolei szczęśliwym kwiatem Bliźniąt jest lawenda, a u Raka króluje biała lilia, oznaczająca wrażliwość i opiekuńczość. Lew czuje się najlepiej z słonecznikiem, odzwierciedlającym wiarę w siebie i optymistyczne podejście. Dla Panny zarezerwowano stokrotkę, dla Wagi - hortensję, a Skorpionowi sprzyja piwonia. Strzelec ma wsparcie w goździku, Koziorożec w bratkach, Wodnikowi patronuje orchidea, a u Ryb jest to kwiat lotosu, od zawsze symbolizujący równowagę i rozwój duchowy. Rzecz jasna nie ma na to naukowych dowodów, to wyłącznie część astrologicznej symboliki, która wielu osobom dostarcza ciekawych inspiracji.

Obojętnie, czy gwiazdy to dla ciebie świętość, czy traktujesz je z przymrużeniem oka, kwiaty przyporządkowane znakom zodiaku to fajna wskazówka przy kupowaniu roślin do mieszkania czy też upominku dla kogoś bliskiego. Niekiedy jeden drobny kwiatek potrafi ożywić wnętrze i wnieść trochę dobrej energii.