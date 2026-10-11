Masz w domu wycieraczkę z napisem „Witamy”? To zaproszenie dla negatywnej energii i złych emocji. Przedmioty przyciągające pecha

Wiele przedmiotów w domu może nieświadomie przyciągać negatywną energię, blokując szczęście i harmonię.

Ekspertka ostrzega: wycieraczka z napisem „Witamy” to otwarte zaproszenie dla każdej energii, również tej niepożądanej.

Sprawdź, czy masz w domu ten zdradliwy przedmiot oraz trzy inne, które według przesądów ściągają pecha i dowiedz się, jak się przed nimi chronić!

Masz w domu wycieraczkę z napisem „Witamy”? To zaproszenie dla negatywnej energii

Z przesądami spotkał się chyba każdy z nas. Najczęściej są przekazywane z pokolenia na pokolenia i mają być przestrogą przed nieszczęściem. Wiele osób wierzących w przesądy uważa, że niektóre przedmioty są w stanie przynosić człowiekowi pecha. Wówczas najrozsądniejszą decyzją jest pozbycie się ich z otoczenia. Jeśli obawiasz się, że któraś z rzeczy z Twojego mieszkania może blokować przepływ pozytywnej energii, to warto zrobić gruntowne porządki i usunąć ze swojego domu rzeczy, które mogą przyciągać złe moce. Jest jeden przedmiot, który znajduje się niemal w każdym polskim domu. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może mieć on negatywny wpływ na nasze życie. Zgodnie z przesądami ten przedmiot wręcz zaprasza pecha do naszego domu. Chodzi o wycieraczkę z napisem "witamy" lub "welcome". Jak czytamy w poście zamieszczonym na koncie @interakcja_z_energia na Instagramie to po prostu zaproszenie dla każdej energii, także tej negatywnej.

Jeśli masz przed drzwiami wycieraczkę z napisem „Witamy” – ona wpuszcza każdą energię. A Ty nie chcesz każdej. Zmień ją na taką z dobrym życzeniem, na przykład „Szczęście” albo „Spokój”. To pierwszy sygnał, co chcesz wpuścić do domu

- radzi autorka profilu.

Przedmioty w domu, które mogą przyciągać pecha

Poza wyżej wspomnianą wycieraczką są jeszcze trzy przedmioty obecne w polskich domach, które mogą przynosić pecha. Są to: stary zegar, bujany fotel oraz poroże jelenia. Trzymane w mieszkaniu mogą ściągnąć nieszczęście na wszystkich domowników. Według chińskiej tradycji Feng Shui stary zegar zwiastuje chorobę, śmierć lub pecha. Z kolei poroże jelenia, choć obecnie jest ono raczej rzadko spotykaną ozdobą wnętrz, to może przyciągnąć pecha. Otóż rogi zwierząt są symbolem śmierci i okrucieństwa, bez względu na to, w jaki sposób trafiło ono w nasze ręce. Z kolei bujany fotel zgodnie z irlandzkimi wierzeniami przyciąga siły nieczyste, które chętnie się w nich rozsiadają, skąd mogą zakłócać spokojne życie rodzinne.

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