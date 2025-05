Nigdy nie dawaj tych kwiatów na Dzień Matki swojej przesądnej mamie. Zamiast radości, przynoszą ból i cierpienie. Kwiaty na Dzień Mamy

Których kwiatów nie dawać na Dzień Matki?

Dzień Matki to jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku. W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26 maja i to właśnie tego dnia składamy swoim mamom najlepsze życzenia, wręczamy upominki i bukiety kwiatów. Kwiaty jako prezent na Dzień Matki to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy obdarować swoją mamę w dniu jej święta. Nie dziwi zatem fakt, że od lat przepiękne bukiety są najczęściej wręczanym podarunkiem na 26 maja. Których kwiatów nie powinniśmy dawać na Dzień Matki? Okazuje się, że każdy kwiat ma symboliczne znaczenie i odpowiednio dobrana kompozycja pozwoli wyrazić nam uczucia, którym darzymy swoją rodzicielkę i być pięknym dodatkiem do życzeń na Dzień Matki. W bukietach z okazji Dnia Matki nie powinny znaleźć się na przykład wrzosy, narcyzy, chryzantemy czy hortensje, gdyż są one powszechnie uznawane za kwiaty przynoszące pecha, ból i cierpienie. A które kwiaty na Dzień Mamy są najlepszym wyborem?

Znaczenie i symbolika kwiatów na Dzień Matki

Kwiatami, które warto wręczyć swojej mamie 26 maja są:

Lilie pomarańczowe symbolizują pasję, żółte radość.

Irysy, kwiaty występują w wielu kolorach. Biały kojarzony jest z czystością, fiolet to symbol mądrości, niebieski to wiara i nadzieja, żółty to pasja. Różnokolorowy bukiet irysów to symbol przyjaźni, lojalności, miłości. W Chinach symbolika tych kwiatów to, upamiętnienie rodziców, przodków, przekazanie szacunku dla nich, odpędzenie duchów.

Tulipany to symbol wiosny, nadziei, zaufania, marzeń, dostatku i bogactwa, postrzegane są jako symbol nowych możliwości i zmiany.

Storczyki (orchidee) to symbol przywiązania, uczuć, związku, a także luksusu i bogactwa.

Białe róże to symbol szczęśliwej miłości i szacunku.

Czerwone róże to symbol miłości, piękna i odwagi.

Herbaciane róże symbol podziwu.

Stokrotki to niewinność, miłość, czystość i łagodność, przywołują radość i dobrobyt.

Goździki różowe to symbol wdzięczności, miłości do matki,

Czerwone goździki to symbol miłości i przywiązania.

Azalie są symbolem opieki, tęsknoty, elegancji, bogactwa, kobiecości i piękna.

Chabry - symbol wierności i stałości.

Magnolie - duże kwiaty o charakterystycznym zapachu, symbol szlachetności i godności, siła życia przyrody.

Paproć to symbol szczęścia i dobrobytu.

Słoneczniki to symbol oddanej miłości, lojalności.

Konwalie to symbol czystości serca, pokory, szczęścia.