Kwiaty na Dzień Matki. Promocyjne propozycje z Lidla

Już w piątek, 26 maja, obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Niezależnie od tego, jak toczy się nasze życie na co dzień, ta szczególna data to idealna okazja, aby wykazać się miłym gestem w stosunku do naszych rodzicielek. Wspólna kawa czy spacer, a także drobny upominek, potrafią zdziałać cuda! Idealny prezent w niskiej cenie można znaleźć w ofercie sieci Lidl Polska już od czwartku, 25 maja.

Na półkach na klientów czekać będzie m.in. szeroka oferta kwiatów, w tym róże, 13 sztuk, aż 50% taniej za drugi bukiet, czyli jedyne 8,99 zł za 1 bukiet przy zakupie dwóch. Z kolei 10 sztuk pięknych i pachnących frezji to tylko 17,99 zł! Dla lubiących klasykę sieć oferuje 10 sztuk gerberów lub goździków w cenie 9,99 zł za bukiet! W ofercie Lidl Polska klienci znajdą również moc tulipanów w różnych kolorach i wielkościach – wszystkie z Polski! Za tulipany w bukiecie aż 25 sztuk zapłacimy 39,99 zł, mix 35 kwiatów to jedynie 59,99 zł, a 50 – tylko 69,99 zł! Możemy też oczywiście wybrać kompozycje mniejsze: składające się z 7 (12,99 zł), 9 (18,99 zł) czy 15 tulipanów (26,99 zł). A to jeszcze nie wszystko! Sklepy Lidl Polska na Dzień Matki przypominać będą piękny ogród: do wyboru mamy również gotowe bukiety, np. z różami, irysami czy piwoniami. Ceny zaczynają się już od 24,99 zł za bukiet o wysokości 40 cm. Natomiast bukiet ekskluzywny o wysokości 50 cm, zawierający różne rodzaje kwiatów, oferowany jest w cenie 79,99 zł. Wiązanki w kolorach czerwieni, różu, pomarańczy i fioletu, w atrakcyjnych, niskich cenach, znaleźć można w Lidlu już od czwartku!

Dodatkowo w ofercie sieci przez pięć dni (od poniedziałku do piątku 22-26 maja) obowiązuje promocja do –40% na wybrane praliny. W piątek, 26 maja, drugą sztukę Rafaello kupimy 68% taniej za jedyne 8,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch! Piękny bukiet kwiatów idealnie dopełni słodki podarunek… a spróbować można go zawsze razem z mamą. Od czwartku do soboty, 25-27 maja, oferowane są promocje na drugi produkt, m.in. z aplikacją Lidl Plus taniej kupimy drugie opakowanie praliny Giotto (15,99 zł) oraz Ptasie Mleczko (10,99 zł). W supercenach znajdziemy również tort śmietankowy z brzoskwiniami – 18,99 zł - i makówkę lub skubaniec za 9,99 zł. Do czegoś słodkiego przyda się również filiżanka kawy: tylko w czwartek, 25 maja, 50% taniej za drugą tańszą kawę ziarnistą.

