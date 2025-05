Prezent na Dzień Mamy. Przesądnym lepiej tego nie kupować

Wsyp 4 łyżki do bębna pralki i upierz dywaniki łazienkowe. W ten sposób robią to greckie sprzątaczki. Dywaniki są miękkie, pachnące i nieposzarpane! Jak prać dywaniki łazienkowe w pralce?

Dzień Matki jest jednym z najwspanialszych świąt, ponadto obchodzonym nie tylko w Polsce, ale i wielu miejscach na świecie. Na każdym kontynencie, niemal w każdym kraju, dzieci doceniają swoje mamy. Jaka jest historia Dnia Matki, kiedy jest Dzień Matki 2025 i jak pamięć o swoich mamach pielęgnują mieszkańcy innych państw?

Kwiaty na Dzień Matki powinny być przede wszystkim od serca. Bez wglądu na to ile mamy lat my oraz nasza mama, warto pójść na łąkę z chabrami, makami, rumiankami lub stokrotkami i samodzielnie skomponować bukiet, który z pewnością zostanie doceniony przez rodzicielkę. Jednak jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy kupić gotową wiązankę w kwiaciarni. Mama z pewnością najbardziej ucieszy się z kwiatów, które lubi dlatego trzeba wziąć to pod uwagę. Kwiaty dla mamy powinny być w radosnych kolorach różu, czerwieni, błękicie i bieli. Pięknie będą wyglądały duże naręcza tulipanów, goździków i róż. Warto też wykorzystać sezon na konwalie. Malutki bukiecik o wielkim zapachu będzie symbolem miłości. Ponadto pomocna będzie także symbolika. Szczególnie jeśli jesteśmy przesądni. Unikajmy więc kwiatów, które kojarzą się ze smutkiem i rozstaniem jak np. chryzantemy. Unikajmy też żółtego koloru, który może przynosić pecha, szczególnie jeśli chodzi o tulipany. To jedne z najpopularniejszych wiosennych kwiatów. Są eleganckie, uniwersalne i urzekają feerią barw. Jednak jeśli chcemy podarować komuś wiązankę lub też pojedynczy kwiat w kolorze żółtym, powinniśmy się dobrze zastanowić. Według popularnego przesądu żółte tulipany są oznaką zdrady, nieodwzajemnionej lub platonicznej miłości. W dodatku zwiastują problemy w rodzinie, kłótnie i nieszczęście. Jeśli zdecydujemy się je sprezentować np. mamie, możemy ściągnąć na nią pecha. Nasze babcie uważały, że wszystkie żółte kwiaty są zapowiedzią rozstania. Jednak, według przesądu, takie negatywne właściwości żółtych tulipanów, działają tylko wtedy, gdy dajemy je w prezencie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić sobie takie kwiaty i udekorować mieszkanie.

Kiedy jest Dzień Matki 2025 i jaka jest jego historia?

Początki Dnia Matki sięgają starożytności. Grecy i Rzymianie otaczali kultem matki-boginie — symbole płodności i urodzaju. Dzień Matki zbliżony do tego, który znamy dzisiaj, wywodzi się z siedemnastowiecznej Anglii. Obchodzono go w czwartą niedzielę Wielkiego Postu pod nazwą „Niedziela u Matki”. Z tej okazji w kościołach odbywały się msze, a tradycją było obdarowywanie mam kwiatami i słodyczami w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się 26 maja. Chociaż nie zawsze tak było. W przedwojennej Polsce daty tego święta były ruchome. Pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w Krakowie w 1914 roku. Data, którą znamy dziś, jest niezmienna od 1923 roku. Dzień Matki w 2025 roku wypada w poniedziałek, 26 maja. Tego dnia dzieci wręczają swoim mamom własnoręcznie przygotowane laurki, kwiaty i drobne upominki.

Dzień Matki na świecie

Dzień Matki na całym świecie najczęściej obchodzi się w maju. W 77 państwach świata mamy świętują w drugą niedzielą maja. Tak jest między innymi w USA, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Niemczech, Japonii, Holandii, RPA, Turcji, Włoszech oraz na Ukrainie i Kubie. W pierwszą niedzielę maja świętują mamy w Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Mozambiku, na Węgrzech i Litwie. W ostatnią w Szwecji, Tunezji i Francji. Najbardziej „egzotyczny" termin na Dzień Matki wybrali mieszkańcy Indonezji, tam święto obchodzone jest 22 grudnia. W USA Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja. W 2023 roku to święto wypadało 14 maja. Historia tego dnia sięga 1858 roku. To właśnie wtedy amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła „Dni Matczynej Pracy". W ten sposób chciała podkreślić nie tylko rolę matki w rodzinie, ale również zwrócić uwagę na ich trudną sytuację na rynku pracy i znikomy udział w życiu politycznym. W 1907 nauczycielka z Filadelfii zorganizowała nabożeństwo na cześć swojej zmarłej matki — działaczki na rzecz praw kobiet. Annie Jarvis szybko udało się rozpropagować święto i po kilku latach uznała je większość stanów. W 1914 r. prezydent Woodrow Wilson uczynił Dzień Matki świętem państwowym. Najhuczniej na całym świecie Dzień Matki obchodzi się w Tajlandii. Święto zostało ustanowione w 1976 roku. Dotychczas 12 sierpnia Tajlandczycy świętowali nie tylko z okazji szczególnego dnia dla ich mam, ale również urodzin Królowej Sirikit, wdowy po Królu Bhumibolu Adulyadeju. Dzięki swoim zasługom dla kraju uważana jest za matkę całego narodu. Przygotowania do obchodów Dnia Matki zaczynają się zwykle nawet kilka tygodni wcześniej. Ku czci monarchini Tajlandczycy przyozdabiają swoje domy flagami narodowymi, portretami Królowej, oraz kolorowymi światełkami i kwiatowymi girlandami. W stolicy odbywa się dodatkowo spektakularny pokaz fajerwerków. Rankiem 12 sierpnia urzędnicy, przedstawiciele armii królewskiej, studenci oraz wykładowcy formują procesję i udają się do Wielkiego Pałacu Królewskiego w Bangkoku. Tam reprezentant królowej przyjmuje wieniec kwiatów, a wieczorem odbywa się ceremonia zapalenia świec. To okazanie szacunku dla Królowej Sirikit oraz okazanie wdzięczności za jej długie życie. 12 sierpnia mieszkańcy Tajlandii nie zapominają również o swoich matkach. Według tradycji dzieci powinny klęknąć przed swoimi mamami, żeby wyrazić swoją miłość i wdzięczność. Wręczają im również kwiaty jaśminu. W zamian matka udziela dzieciom błogosławieństwa.

