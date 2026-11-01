Odkąd pozbyłam się tej rośliny z mojego parapetu, szczęście w miłości mnie nie opuszcza. Skończyły się nieporozumienia i samotność. Kwiaty przyciągające pecha

Wielu wierzy, że rośliny doniczkowe mają moc wpływania na nasze życie, przyciągając szczęście lub pecha w miłości.

Pozbycie się jednej, zaskakująco popularnej rośliny diametralnie może odmienić nasze życie uczuciowe.

Sprawdź, która roślina ma symbolizować agresję i konflikty, zakłócając harmonię w związku, oraz jakie inne kwiaty lepiej usunąć z domu!

Odkąd pozbyłam się tej rośliny z mojego parapetu, szczęście w miłości mnie nie opuszcza

Wielu miłośników kwiatów wierzy, że rośliny mają magiczną moc. Jedne przyciągają szczęście i dostatek, inne, choć piękne - mogą ściągać pecha. Choć można do tej kwestii podchodzić z dystansem, to grono osób unika niektórych kwiatów jak ognia, obawiając się ich nieprzychylnej dla domowników energii. Choć niedawno sama nie wierzyłam, że rośliny mogą mieć jakąkolwiek moc, pozbycie się jednej popularnej rośliny doniczkowej z mojego domu, przyniosło mi wiele pozytywnych zmian w życiu. Nawet nie sądziłam, że tak niewielkich rozmiarów kwiatek może wprowadzić tyle zamętu. Chodzi o kaktusa.

Przesądy o roślinach. Dlaczego kaktus przyciąga pecha?

Zgodnie z przesądami kaktus przyciąga pecha, ale też jest symbolem samotności. Odpowiedzialne za to mają być kolce kaktusa, które symbolizują agresję, konflikty, kłótnie i napięcie. Umieszczanie ich w domu ma sprzyjać nieporozumieniom i pogarszać relacje między domownikami. Z tego powodu kaktusów kategorycznie unika się w sypialniach, ponieważ mają one zakłócać spokój, intymność i harmonię w związku, a nawet powodować problemy ze snem. Co więcej, nawet w tradycji Feng Shui kaktusy są często uważane za rośliny o silnej i agresywnej energii "Sha Qi". I tu także zaleca się unikanie ich w miejscach odpoczynku i w centrum domu. Dlatego zgodnie z przesądami, raczej nie powinno trzymać się kaktusa w domu, aby móc wieść spokojne, szczęśliwe życie.

Rośliny doniczkowe przyciągające pecha do domu

Oprócz kaktusa, jest jeszcze kilka innych, popularnych roślin doniczkowych, które posiadamy w swoich domach, a mogą przyciągać pecha i przyczyniać się do konfliktów w rodzinie. Zalicza się do nich:

Wrzosy,

Monsterę,

Fiołka,

Filodendrona,

Hibiskusa.

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