Polacy uwielbiają tę roślinę, a nie wiedzą, że przyciąga pecha i kłótnie. Stos nieszczęść się zakończy, gdy ją wyrzucisz ze swojego domu. Rośliny przynoszące pecha

Polacy uwielbiają tę roślinę, a nie wiedzą, że przyciąga pecha i kłótnie

Wielu miłośników kwiatów wierzy, że rośliny mają magiczną moc. Jedne przyciągają szczęście i dostatek, inne, choć piękne - mogą ściągać pecha. Choć można do tej kwestii podchodzić z dystansem, to grono osób unika niektórych kwiatów jak ognia, obawiając się ich nieprzychylnej dla domowników energii. Głoszą o tym wierzenia ludowe, które są nam przekazywane od pokoleń i mają nas przestrzec przed złą energią. I niezależnie od tego, czy wierzymy w przesądy, czy nie, jedno jest pewne: obecność roślin w naszym otoczeniu ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. A które rośliny doniczkowe przyciągają pecha? Jedna z nich jest bardzo modna od wielu lat i prawdopodobnie znajduje się w większości polskich domów. Niestety z łatwością może ściągnąć na nas pecha i konflikty. Chodzi o kaktusa.

Dlaczego kaktus jest uważany za pechową roślinę?

Przekonanie, że kaktus przynosi pecha, jest zakorzenione w różnych wierzeniach i symbolice, a także w praktycznych aspektach związanych z tą rośliną. Ta modna lata temu roślina doniczkowa kojarzona jest z cierpieniem. Kaktus przyciąga pecha, ale też jest symbolem samotności. Kolce, które posiada przynoszą ból. Co więcej, kaktusy rosną w trudnych, pustynnych warunkach, gdzie panuje susza i brak życiodajnej wody. To może symbolizować trudności, brak perspektyw i stagnację. Często rosną samotnie na pustyni, co może symbolizować samotność, izolację i brak relacji. Dlatego zgodnie z przesądami, raczej nie powinno trzymać się kaktusa w domu, aby móc wieść spokojne, szczęśliwe życie.

Kwiaty przyciągające pecha

Oprócz kaktusa, jest jeszcze kilka innych, popularnych roślin doniczkowych, które posiadamy w swoich domach, a mogą przyciągać pecha i przyczyniać się do konfliktów w rodzinie. Zalicza się do nich:

Wrzosy,

Bluszcz pospolity,

Monsterę,

Fiołka,

Filodendrona,

Hibiskusa.