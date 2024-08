Sprawdź, jak ma na imię Twój Anioł Stróż. Boski opiekun dopasowany do Twojej daty urodzin! Wypowiadaj jego imię, a doznasz prawdziwego szczęścia

Spis treści

Sprawdź, jak ma na imię Twój Anioł Stróż. Dlaczego warto znać jego imię?

Anioł Stróż w naszej tradycji jest duchowym opiekunem, która dba, aby nie spotkały nas żadne nieszczęścia. Prowadzi przez życie i pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. Według niektórych Anioł Stróż to podszepty świadomości i nie głosik w głowie, który przestrzega nas przed złym zachowaniem. Okazuje się, że można sprawdzić imię swojego Anioła Stróża poprzez datę urodzenia. To właśnie ona determinuje, kto jest naszym Aniołem Stróżem. Znając to imię można zwracać się bezpośrednio do swojego opiekuna i liczyć na jego łaskę.

Aniołowe dla osób urodzonych od 1 stycznia do 9 lutego

Archaniołem jest Archanioł Rafael. Pomaga on chorym i ulecza rany. Zwracaj się do niego w każdej chorobie.

1 stycznia - 5 stycznia - Nemamiasz

6 stycznia - 10 stycznia – Yeyalel

11 stycznia - 15 stycznia – Harael

16 stycznia - 20 stycznia – Micrael

21 stycznia - 25 stycznia – Umabel

26 stycznia - 30 stycznia – Iah-Hel

31 stycznia - 4 lutego – Anauel

5 lutego - 9 lutego – Mehiel

Aniołowe dla osób urodzonych od 10 lutego do 20 marca

Archaniołem dla tych Aniołów jest Gabriel. Głosi on dobrą nowinę i pomaga zarządzać życiem.

10 lutego - 14 lutego – Damabiasz

15 lutego - 19 lutego – Manakel

20 lutego - 24 lutego – Eiael (Eyael)

25 lutego - 28-29 lutego – Habuhiasz

1 marca - 5 marca – Rochel

6 marca - 10 marca – Jabamiasz (Yabamiah)

11 marca - 15 marca – Haiaiel

16 marca - 20 marca – Mumiasz

Aniołowe dla osób urodzonych od 21 marca do 30 kwietnia

W tym przypadku Archaniołem jest Metatron. Aniołowie Seraficzni, ich księciem jest Archanioł Metatron. Pomaga on wszystkim tym, którzy chcą zacząć od nowa.

21 marca - 25 marca – Wehuiah

26 marca - 30 marca – Jeliel, Yeliel

31 marca - 4 kwietnia – Sitael

5 kwietnia - 9 kwietnia – Elemiasz

10 kwietnia - 14 kwietnia – Machazjasz

15 kwietnia - 20 kwietnia – Lelahel

21 kwietnia - 25 kwietnia – Achajasz

26 kwietnia - 30 kwietnia – Cahetel

Aniołowe dla osób urodzonych od 1 maja do 10 czerwca

Pieczę nad tymi Aniołami Stróżami sprawuje Raziel

1 maja - 5 maja – Chaziel

6 maja - 10 maja – Aladiasz

11 maja - 15 maja – Lauwiasz

16 maja - 20 maja – Hahajasz

21 maja - 25 maja – Yezalel

26 maja - 31 maja – Mebahel

1 czerwca - 5 czerwca – Hariel

6 czerwce - 10 czerwca – Hekamiasz

Aniołowe dla osób urodzonych od 11 czerwca do 22 lipca

Tutaj władzę sprawuje Archanioł Tsaphkiel. Odpowiada on za życie miłosne. Powinni zwracać się do niego wszyscy, którzy marzą o wielkiej miłości.

11 czerwca - 15 czerwca – Lanoiah

16 czerwca - 21 czerwca – Caliel

22 czerwca - 26 czerwca – Leuviah

27 czerwca - 1 lipca – Pahaliah

2 lipca - 6 lipca – Nelchael

7 lipca - 11 lipca – Yeiayel

12 lipca - 16 lipca – Melahel

17 lipca - 22 lipca – Haheuiah

Aniołowe dla osób urodzonych od 23 lipca do 2 września

W tym przypadku dominuje Archanioł Zadkiel (lub Tsadkiel).

23 lipca - 27 lipca – Nith-Haiah

28 lipca - 1 sierpnia – Haaiah

2 sierpnia - 6 sierpnia – Yerathel

7 sierpnia - 12 sierpnia – Seheiah

13 sierpnia - 17 sierpnia – Reiyel

18 sierpnia - 22 sierpnia – Omael

23 sierpnia - 28 sierpnia – Lecabel

29 sierpnia - 2 września – Vasariah

Aniołowe dla osób urodzonych od 3 września do 13 października

Przywódcą jest archanioł Chamuel. Pomaga on rozwiązywać kłótnie rodzinne

3 września - 7 września – Yehuyah

8 września - 12 września – Lehahiah

13 września - 17 września – Khavaquiah (lub Chavakiah)

18 września - 23 września – Menadel

24 września - 28 września – Aniel

29 września - 3 października – Haamiah

4 października - 8 października – Rehael

9 października - 13 października – Ieiazel (lub Yeiazel)

Aniołowe dla osób urodzonych od 14 października do 22 listopada

Tutaj króluje Archanioł Michał. Pomaga w walce dobra ze złem i niesie sprawiedliwość.

14 października - 18 października – Hahahel

19 października - 23 października – Michael

24 października - 28 października – Weuliasz

29 października - 2 listopada – Jelahiasz

3 listopada - 7 listopada – Sealiasz

8 listopada - 12 listopada – Ariel

13 listopada - 17 listopada – Asaliasz

listopad 18 - 22 listopada – Mihael

Aniołowe dla osób urodzonych od 23 listopada do 31 grudnia

Archaniołem jest Haniel. Pobudza on do życia i pomaga odzyskać utraconą miłość.

23 listopada - 27 listopada – Vehuel

28 listopada - 2 grudnia – Daniel

3 grudnia -7 grudnia – Hahasiasz

8 grudnia - 12 grudnia – Imamijasz

13 grudnia - 16 grudnia – Nanael

17 grudnia - 21 grudnia – Nithael

22 grudnia - 26 grudnia – Mebahiah

grudzień 27 - 31 grudnia – Poyel

