Psychologia kolorów ujawnia, jak barwy od wieków wpływają na ludzki umysł, kształtując emocje i postrzeganie świata. Od starożytnego Rzymu po kultury Wschodu, jeden kolor niezmiennie symbolizował potęgę, boską ochronę i zwycięstwo. Poznaj historię czerwieni i dowiedz się, jak jej magiczna moc może przyciągnąć do Ciebie szczęście i sukces.



Ten kolor przyciągnie do Ciebie szczęście. Jego moc wywodzi się z dawnych czasów

Psychologia kolorów to dziedzina, która fascynuje wielu badaczy. Łączy ona w dobie klasyczną psychologią z neurobiologią i bada wpływ różnych barw na nasz umysł. Ludzkie oko potrafi rozróżnić nawet do miliona barw, a każda z nich inaczej wpływa na nasze umysł. Wynika to z naszej biologicznej przynależności, a także kulturowych naleciałości. Kolor zielony kojarzy się z naturą, uspokaja i relaksuje wzrok. Dodatkowo zieleń może symbolizować pieniądze i dobrobyt. Wiele banków i firm związanych właśnie z finansami ma kolor zielony w swoim logo. Żółty to z kolei kolor słońca i energii. Pobudza intelekt, ale w nadmiarze może męczyć. Biel oznacza czystość, a czerń kojarzy się z żałobą, ale także elegancją.

Kolory od tysięcy lat miały swoje magiczne znaczenie i często były przypisywane różnym klasom społecznym. Ten jeden kolor praktycznie od początku symbolizuje potęgę i boskie znaczenie. Mowa o kolorze czerwonym. Już w starożytnym Rzymie czerwień lub purpura był ściśle związane z boskimi rytuałami. Był to kolor władzy i kapłaństwa. Czerwone pasy zdobiły szaty kapłanów i miały one chronić przed złymi urokami. Czerwień oznaczała zwycięstwo i miała symbolizować potęgę boga Jowisza. Dawniej wierzono, że kolor czerwony może przepędzać złe duchy. Do dzisiaj w Kabale nosi się czerwoną nitkę na lewym nadgarstku. W hinduizmie zaś jest ona wykorzystywana do rytuałów, które mają przynosić ochronę i błogosławieństwo bogów. Według chińskich legend czerwona nić łączy se sobą ludzi, których los jest ze sobą nadnaturalnie powiązany. W kulturach Wschodu czerwień to kolor szczęścia i sukcesów. Współczesna kultura zachodnia również obfituje w symbolikę czerwieni. Jest to kolor miłości i romansu (czerwone róże, walentynki), ale także siły i determinacji (stroje sportowe, logo wielu dynamicznych marek). W handlu czerwień często oznacza wyprzedaże i pilną potrzebę działania, skutecznie przyciągając wzrok klientów. Jej uniwersalność sprawia, że jest obecna w wielu aspektach naszego życia.

Miej przy sobie coś w czerwonym kolorze, a możesz zapewnić sobie boską ochronę i wsparcie. Wystarczy drobny akcent: czerwona apaszka, portfel, element biżuterii, a nawet poduszka na kanapie. W tradycji Feng Shui, czerwień umieszczona w południowej części domu może wzmocnić energię ognia, sprzyjającą sukcesom i pasji. Pamiętaj, by używać jej z umiarem, aby nie przytłoczyć przestrzeni.

Quiz. Jaki masz kolor aury? Pytanie 1 z 7 W którym z tych miejsc czujesz się najlepiej? W rodzinnych stronach W dużym mieście W lesie Na totalnym odludziu Następne pytanie