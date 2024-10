Quiz. Jaki kolor ma Twoja aura? Sprawdź, czy masz w sobie wyjątkową intuicję, która prowadzi Cię przez życie

Quiz. Jaki masz kolor aury?

Kolor aury ma towarzyszy każdemu z nas. Każdy człowiek posiada wibrującą wokół niego energię, która bywa widoczna. Aura może być kolorowa i energetyzująca. Może być również mętna i niebezpieczna. Aurę dostrzegają bardzo wrażliwe i emocjonalne osoby. Jest ona dostrzegana w formie kolorowej wiązki świetnej skumulowanej wokół jednego człowieka. Kolory aury odnoszą się do naszego stanu ducha, umysłu i ciała. Potrafią one zdradzić wiele nie tylko o naszym zachowaniu, ale również o zdrowiu i predyspozycjach chorobowych. Uznaje się, że im wyrazista barwa aury tych nasze samopoczucie jest lepsze. Jak sprawdzić kolor swoje aury? Niektórzy uważają, że można go dostrzec. Wystarczy jedynie stanąć przed lustrem (ważne jest to, by za nami było jasne i jednolite tło) i w skupieniu patrzeć na czubek swojej głowy, by ten stał się rozmazany. Po pewnym czasie powinieneś zobaczyć biała smugę, a im bardziej się skupisz tym powinna ona przybrać określony kolor. Interpretacja kolorów aury może wiele powiedzieć o danym człowieku i ocenić jego wewnętrzna moc. Kolorów aury jest wiele i może ona zmieniać swój odcień w czasie naszego życia. Przygotowaliśmy dla Ciebie Quiz, który pomoże Ci sprawdzić, w jakim kolorze jest Twoja aura. Odpowiedź na te pytania i przekonaj się, jaka energia towarzyszy Ci każdego dnia.

Quiz. Jaki masz kolor aury? Pytanie 1 z 7 W którym z tych miejsc czujesz się najlepiej? W rodzinnych stronach W dużym mieście W lesie Na totalnym odludziu Dalej