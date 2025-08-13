Ten znak zodiaku to według horoskopu chodząca "kupa nieszczęść". Astrologia mówi, że pech to jego drugie imię

Horoskop ujawnia, które znaki zodiaku zmagają się z największym pechem, zmuszając je do nieustannej walki.

Pech nigdy nie opuszcza. Oto najbardziej pechowe znaki zodiaku

Horoskop wskazał, które z dwunastu znaków zodiaku mają w życiu największego pecha. Astrologia nie dzieli równio i niektóre zodiaku można nazwać urodzonymi w czepku, a inne odwrotnie, mają wiecznie pod górkę. Te znaki zodiaku w swoim życiu jak nikt nauczyły się walczyć i podejmować wyzwania. Dzięki temu potrafią radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach i nigdy się nie poddają. Los ich nie oszczędza i zmusza do nieustannej walki.

Zodiakalne Ryby cechuje naiwność i niezachwiania wiara w ludzkie dobro. Choć są to bardzo szlachetne cechy osobowości, to niestety sprawiają, że Ryby stają się łatwowiernie i nie problemu można je oszukać. Ryby nadzwyczaj łatwo padają ofiarom oszustów. Nie potrafią odczytywać kłamstwa i wierzą, że wszyscy wokół chcą dla nich dobrze. W efekcie Ryby przyciągają do siebie złych i podstępnych ludzi.

Kolejnym znakiem zodiaku, o którym się mówi, że ma pecha jest Wodnik. Horoskop mówi o nim, że to prawdziwy magnes na nieszczęścia. Posiada on dziwną umiejętność nieustannego pakowania się w kłopoty. Praktycznie za każdym razem Wodnik musi mierzyć z nieoczekiwanymi problemami i wyzwaniami. Dobrą wiadomością jest fakt, że Wodnik zawsze otacza się szczerymi i dobrymi ludźmi, którzy wyciągają go z kłopotów i pomagają w najtrudniejszych momentach.

Za najbardziej pechowy znak zodiaku uchodzi jednak Koziorożec. Horoskop dla tego znaku zodiaku wypełniony jest wieloma pułapkami, które czekają na niego na każdym kroku. Koziorożec przez całe swoje życie musi mierzyć z trudnościami. Dzięki temu ma w sobie siłę i nie boi się porażek. Nawet z najtrudniejszych chwil potrafi wyciągnąć coś dobrego. Nieustannie zaraża innych dobrą energią i się nie poddaje.