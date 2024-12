Jak przyciągnąć szczęście w miłości, co zrobić, by odpędzić pecha lub też jak zaprosić obfitość do swojego życia? Jeśli szukasz sposoby, by pomóc losowi, warto zajrzeć do sklepu z ziołami i przyprawami. Prawdopodobnie potrzebne produkty masz także w swojej kuchennej szafce.

Wystarczy zagotować garść tej przyprawy i dodać dwie łyżki miodu. Sposób na szczęście, który warto wykorzystać jeszcze przed sylwestrem

Jedną z magicznych przypraw jest bazylia. Wiele narodów na świecie traktuje ją jako święte zioło. Nazwa rośliny wywodzi się od greckiego basileus, czyli król, gdyż wierzono, że wykorzystywano je w królewskich perfumach. W antycznym Rzymie była traktowana jako talizman przeciwko bazyliszkowi. Z kolei Libijczycy spożywali ją dla ochrony przed wężami i skorpionami. Była także uważana za roślinę ochronną przed urokami, ale także stosowana w rytuałach miłosnych i przyciągających bogactwo. Bazylia jako miłosne ziele jest silnym afrodyzjakiem. Ci, którzy chcą przyciągnąć miłość, mogą przygotować rytualną kąpiel. W tym celu trzeba zagotować garść suszonej bazylii w garnku z wodą i 2 łyżkami miodu. Napar dodajemy do relaksującej kąpieli, a przy okazji wizualizujemy sobie szczęśliwą miłość. Najlepiej zrobić to podczas nowiu Księżyca. Warto taki zabieg wykonać z końcem roku, by otworzyć się na szczęście w przyszłym. Kolejną przyprawą, która ma magiczne właściwości, jest gałka muszkatołowa. Dodanie do potraw odrobiny sproszkowanej przyprawy wpływa na kreatywność. Jest pomocna przy blokadach twórczych. Warto także pamiętać o cynamonie, który przyciąga bogactwo i chroni przed nieszczęściem. Magiczne moce mają także kardamon, czarny pieprz, goździki. Jak je wykorzystać? Opis znajdziesz w galerii na początku tekstu.

