Załóż bluzkę w tym kolorze, a przyciągniesz sukces do swojego życia. Szczęście i powodzenie w zasięgu ręki. Znaczenie kolorów

Co odpowiadasz, kiedy ktoś pyta Cię o Twój ulubiony kolor? Wbrew pozorom ta niewinna informacja może drugiej osobie dostarczyć sporo informacji na nasz temat. Otóż niektórzy wierzą w znacznie kolorów i ich silny związek z osobowością człowieka. Co więcej symbolika kolorów zakłada również, że barwy, którymi otaczamy się najchętniej każdego dnia, mają spory wpływ na nasze życie - samopoczucie, nastawienie i motywację w życiu. W końcu zmysł wzroku bazuje przede wszystkim na kolorach. To właśnie barwy odpowiadają za pewne bodźce, które odczuwamy. Warto się otaczać pewnymi kolorami, bo może zapewnić nam to szczęście i dostatek w życiu. Dlatego mówi się, że każda kobieta, która pragnie osiągnąć sukces w życiu, a do tego cieszyć się niezmąconym szczęściem, powinna ubierać się w kolor zielony. Może być to bluzka, sukienka, płaszcz lub jakiś dodatek typu torebka. Jakie jest szczegółowe znaczenie koloru zielonego?

Kolor zielony w modzie i jego znaczenie

Kolor zielony to odcień natury kojarzący się ze spokojem i odpoczynkiem. To dominująca barwa wiosny, płodności, wzrostu i dobrobytu. Zieleń to jest uważana również za kolor nadziei, optymizmu i szczęścia. Najbardziej związany z ideą równowagi, spokoju i wyciszenia, ale także z tym, co duchowe. Kolor zielony symbolizuje także sukces oraz kobiecą siłę. Jest często wykorzystywany z bankowości, gdyż niektórzy wierzą, że przynosi dobrobyt i zapewnia bogactwo. W związku z tym uważa się, że zielony przyciąga dobre wibracje i sprawia, że otoczenie staje się bardziej przyjazne. Nic zatem dziwnego, że często jest polecany kobietom, które marzą o szczęściu i bogactwie.

