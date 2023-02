„A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow”, Laury Taylor Namey. Powieść, która przywraca wiarę w siłę miłości.

Nowe miejsce, to samo towarzystwo! Wyjątkowe słuchowsko powraca w aplikacji Empik Go

Lato w deszczowej Anglii nie dla wszystkich jest spełnieniem marzeń. Lila Reyes, amerykańska licealistka, ma się o tym przekonać na własnej skórze. Podwójna zdrada, żałoba, tajemnica i kłamstwa niszczą idealne życie dziewczyny. Po trudnym roku w gwarnym Miami trafia do spokojnego Winchester, by odpocząć i odświeżyć umysł. Przez cały czas walczy z wewnętrznymi demonami, które nie pozwalają jej cieszyć się wakacjami. To, co dla niektórych byłoby wymarzoną podróżą, wydaje się Lili koszmarem. Czy przystojny chłopak z lokalnej herbaciarni zdoła przekonać ją, by zmieniła zdanie?

Książka polecana przez prestiżowy Reese Witherspoon Book Club.

