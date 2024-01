Astrolożka o czekających nas rewolucyjnych zmianach. Podcast „Ezoteryka dla rozważnych” Katarzyny Południak

Co zdradza astrolożka? Rozmowa z Katarzyną Południak autorką „Ezoteryki dla rozważnych”

Przyszłość fascynuje, stawiamy horoskopy, pytamy kart, co przyniesie los. Katarzyna Południak ma w to wgląd, a jej podcast jest uzupełnieniem książki o tym samym tytule – „Ezoteryka dla rozważnych. Ale romantyczni też mogą przeczytać”. Jej autorka zabiera nas w podróż przez różne dziedziny, takie jak reiki, runy, jasnowidzenie, rytuały czy litoterapia. Ale uwaga, to nie jest zwykły przewodnik! Tutaj ezoteryka spotyka się z racjonalnym spojrzeniem. Z jednej strony doceniamy głęboką mądrość i tradycję, z drugiej – zadajemy pytania, podajemy w wątpliwość, analizujemy. Bo przecież wszystko się zmienia, więc i ezoteryka musi podążać za duchem czasu.

Jak do wysłuchania premierowego odcinka podcastu „Ezoteryka dla rozważnych” zachęca sama astrolożka? Katarzyna Południak mówi tak:

– Zapraszam Was na niezwykłą podróż do fascynującego świata astrologii! W pierwszym odcinku podcastu zagłębimy się w niecodzienne wydarzenie astrologiczne – wejście Plutona w znak Wodnika. To niezwykła podróż przez 20 lat transformacji, zmian i nowych możliwości, które mogą rewolucjonizować nasze życie. Ostatni raz Pluton przebywał w tym znaku 246 lat temu, kształtując oblicze świata.

Przyjrzymy się, jak to wydarzenie wpłynie na relacje osobiste i społeczne, jakie szanse i wyzwania przyniesie. Spojrzymy, jakie rewolucyjne zmiany zainicjował Pluton w Wodniku. Dowiemy się też, jaki wpływ Pluton w Wodniku może mieć na każdego z nas indywidualnie, analizując poszczególne domy astrologiczne. Jesteście gotowi na fascynującą podróż po niezbadanych obszarach astrologicznych wpływów?

Katarzyna Południak

Astrolożka, numerolożka i tarocistka z trzydziestoletnim doświadczeniem. Prowadzi życie nie mniej barwne niż karty, które stawia. Marzyła o podróżach kosmicznych i chciała studiować fizykę. Jednak zamiast gwiezdnych przestworzy odkryła fascynację ludzkim umysłem i przeniosła się na psychologię. Ezoteryka zawładnęła jej życiem tak bardzo, że nie wyobraża sobie dnia bez wróżenia z kart tarota czy sprawdzenia, jak układają się planety. Otoczona gromadą psów i kotów, spełnia się jako ich opiekunka oraz córka, żona, matka i doradczyni duchowa.

Książka „Ezoteryka dla rozważnych. Ale romantyczni też mogą przeczytać”, Katarzyny Południak dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 24 stycznia.