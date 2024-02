Bestsellery Empiku 2023 rozdane! Statuetki m.in. dla Chłopek i Chłopów

Najpopularniejsze książki

Ubiegły rok należał do pisarek – niemal wszystkie książkowe Bestsellery Empiku trafiły właśnie do kobiet. Bohaterką wieczoru była Joanna Kuciel-Frydryszak – reportaż Chłopki. Opowieść o naszych babkach zdeklasował konkurencję w dwóch kategoriach: Literatura faktu i Audiobook (w interpretacji Marii Peszek). Katarzyna Nosowska odebrała trzecią już w swojej karierze pisarskiej statuetkę w kategorii Literatura piękna za Nie mylić z miłością. Kolejny Bestseller powędrował do B.A. Paris, której nazwisko przyciąga polskich czytelników kryminałów jak magnes. Autorka osobiście podziękowała polskim fanom: Bez was nie byłoby mnie tutaj. Weronika Anna Marczak – zdobywczyni tytułu Pisarki Roku w poprzedniej edycji, tym razem odebrała statuetkę za kolejną odsłonę Rodziny Monet – swojej bestsellerowej serii. Królewna (tom 2, część 1) okazała się najbardziej poczytnym tytułem w kategorii Literatura obyczajowa i young adult. Z kolei wśród młodszych czytelników w 2023 roku królowała książka Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą Adama Mirka. To zresztą niejedyna statuetka, którą autor odebrał podczas gali Empiku.

Hity audio

Wspomniane już Chłopki były nie tylko najczęściej czytanym reportażem, lecz także najchętniej słuchanym audiobookiem. Tytuł w interpretacji Marii Peszek w minionych miesiącach bił rekordy popularności w aplikacji Empik Go. Wśród podcastów swój sukces sprzed dwóch lat powtórzył Marcin Myszka. Najwięcej słuchaczy w 2023 roku zgromadziła seria true crime Kryminatorium. Mordercy PRL. Z kolei Bestsellerem Empiku 2023 w kategorii Superprodukcja audio została adaptacja kultowej trylogii w gwiazdorskiej obsadzie – Przygody Baltazara Gąbki. Słuchaczom ze sceny dziękowali m.in. odtwórcy głównych ról: Robert Makłowicz – Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka, Ralph Kaminski – Mżawka oraz Artur Barciś, czyli tytułowy Profesor Baltazar Gąbka.

Bestsellerowe płyty

W muzyce laury trafiły do wykonawców, którzy zaliczyli w 2023 roku głośne powroty. W kategorii Pop wygrał Kortez – nagrodę przyniósł mu album Naucz mnie tańczyć wydany po 5 latach od ostatniej płyty. Fani Depeche Mode doczekali się nowego albumu legendarnej formacji po 6 latach przerwy i pokazali, że są stali w uczuciach. Płyta Memento Mori została Bestsellerem Empiku 2023 w kategorii Rock. Zespół przekazał podziękowania dla polskich fanów, kończąc je słowami: Do zobaczenia wkrótce. Statuetka w kategorii Rap i hip-hop trafiła natomiast do Taco Hemingwaya za długo wyczekiwany album 1-800-Oświecenie.

Najczęściej oglądane

Oryginalna animacja w technice malarskiej duetu DK i Hugh Welchman została doceniona po raz kolejny (po Twoim Vincencie) – Chłopi przyciągnęli najwięcej widzów i tym samym zwyciężyli w kategorii Kino polskie. Bestsellera Empiku wywalczył sobie również ulubieniec kilku już pokoleń – zadziorny Puszek z uniwersum Shreka. Statuetka w kategorii Kino familijne trafiła do filmu Kot w Butach: Ostatnie Życzenie, a odebrał ją reżyser i autor dialogów do polskiego dubbingu – Bartosz​ Wierzbięta.

Twórcy Roku

Ponad ćwierć miliona głosów w tydzień! Fani masowo głosowali na Twórców Roku w aplikacji Empik. Wybierali swoich ulubieńców z grona najpopularniejszych pisarzy i artystów muzycznych 2023 roku. Nastoletni czytelnicy drugi rok z rzędu wykazali się ogromną mobilizacją. Pisarką Roku została autorka popularnych serii young adult Aleksandra Negrońska, a Artystką Muzyczną Roku – Lana Del Rey. Po raz pierwszy w 25-letniej historii plebiscytu przyznano także statuetkę dla Twórcy Internetowego Roku. Najwięcej głosów z grona 10 nominowanych przez ekspertów zgromadził wspomniany już wcześniej Adam Mirek, edukator i popularyzator nauki w mediach społecznościowych.

Odkrycia Empiku 2023

Podczas gali statuetki trafiły nie tylko do najpopularniejszych twórców. Wręczone zostały także Odkrycia Empiku dla młodych utalentowanych artystów, którzy w ubiegłym roku wnieśli do kultury powiew świeżości. Literaccy eksperci docenili poetkę Małgorzatę Lebdę za jej prozatorski debiut Łakome – kunsztowną i zmysłową opowieść o doświadczeniu śmierci. Muzycznym Odkryciem Empiku 2023 okrzyknięto Kathię, która zaimponowała jury pasją i niezwykłą umiejętnością interpretacji tekstu. Jest tekściarką, kompozytorką, multiinstrumentalistką oraz producentką – większość utworów na debiutanckim krążku Przestrzeń to w całości jej dzieło. Natomiast w kategorii Film wygrał duet Kordiana Kądzieli i Macieja Buchwalda, który zachwycił wszystkich komediowym hitem roku – serialem 1670. Każdy z laureatów Odkryć otrzymał od Empiku nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł na dalszy rozwój artystyczny.

Święto polskiej kultury

Bestsellery Empiku to nie tylko nagrody kulturalne, ale również ekscytujące widowisko muzyczne. Na scenie wystąpili tegoroczni laureaci: Katarzyna Nosowska i Kortez, a także Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Avi, Kacperczyk, Kaśka Sochacka, Brodka, Julia Wieniawa, Dawid Tyszkowski oraz Daria ze Śląska. Podobnie jak w poprzednich latach cała transmisja online, wraz z występami muzycznymi, była tłumaczona symultanicznie na polski język migowy.