Cztery obowiązkowe lektury na 2026 rok, poleca Fabryka Słów

Oto cztery tytuły analizujące państwo i odpowiedzialność za jego losy, które stanowią odpowiednią lekturę na ten rok.

1.Elektorat łyknie wszystko – Rafał Ziemkiewicz, Paweł Lisicki

Książka skupia się na kulisach powstawania medialnych komunikatów oraz budowaniu nastrojów społecznych. Tytuł streszcza sposób myślenia elit przekonanych, że odpowiednio opakowany przekaz zostanie zaakceptowany zawsze. Autorzy pokazują, jak informacja zamienia się w narzędzie do wywoływania strachu oraz poczucia zagrożenia. To propozycja dla osób chcących widzieć więcej niż tylko oficjalny przekaz dnia.

2. Jakie piękne samobójstwo – Rafał Ziemkiewicz

Nowe wydanie analizuje decyzje polityczne u schyłku II Rzeczypospolitej. Ziemkiewicz pyta o realizm ówczesnych liderów oraz ich wiarę w sojusze z państwami, które nie miały realnej siły militarnej. Pokazuje mechanizm, w którym złe rozpoznanie sytuacji międzynarodowej doprowadziło do narodowej klęski. Stanowi to lekcję dla każdego, kto zastanawia się nad dzisiejszym bezpieczeństwem kraju.

3. Upadek. Jak straciliśmy I Rzeczpospolitą – Jacek Komuda

Komuda opisuje, jak dawna europejska potęga dała się rozebrać sąsiadom. Pokazuje proces osłabiania kraju przez rozpad instytucji i narastającą prywatę elit. Upadek przypomina, że państwo niszczeje głównie przez błędy wewnętrzne, gdy przywódcy przestają myśleć o dobru wspólnym.

4. Russkij Mir – Michał Gołkowski

Gołkowski rozmawia z rosyjskimi żołnierzami w obozach jenieckich. Pyta o powody ich udziału w wojnie oraz sposób tłumaczenia własnej roli w agresji. Z tych rozmów wyłania się obraz kraju opartego na kulcie siły i powszechnej propagandzie. To próba zrozumienia mentalności ludzi ukształtowanych przez taki system.

Te cztery pozycje pomagają lepiej stawiać pytania o otaczający nas świat. Stanowią solidny punkt odniesienia w czasie, gdy polityka gra głównie na emocjach.

