Damiano David, sanah, Zalewski, Ostrowska i KęKę na jednej scenie – oto muzyczny rozkład jazdy gali Bestsellerów Empiku 2024

Sapkowski, Han Kang, Twardoch i Kaśka Sochacka wśród nominowanych do Bestsellerów Empiku 2024

New Adult

Bestsellery Empiku to nie tylko gala rozdania nagród i święto twórców literatury, muzyki, filmu i produkcji audio, ale także wieczór pełen muzycznych doznań. W tym roku zyska całkiem nowy charakter – imprezy w najlepszym klubie w mieście. Za pełną radości, energii i elektryzujących dźwięków oprawę muzyczną wydarzenia odpowiada Bartek Królik, uznany kompozytor, aranżer i producent.

– W tym roku Bestsellery Empiku od strony muzycznej wybrzmią pod znakiem różnorodności, zabawy i zaskoczeń. Zagramy przeboje występujących na gali artystów w całkowicie zmienionych aranżacjach nawiązujących do współczesnych trendów muzyki tanecznej i festiwalowej, ale i do klasyki muzyki popularnej lat 80. i 90. – zapowiada Bartek Królik, dyrektor muzyczny gali Bestsellerów Empiku 2024.

Tego wieczoru na scenie wystąpią m.in. Margaret razem z Małgorzatą Ostrowską, które zaśpiewają kultowy utwór Meluzyna oraz Oskar Cyms z Lanberry. Wydarzenie uświetnią także artyści nominowani do Bestsellera Empiku 2024: sanah, Kaśka Sochacka (kategoria Pop & Rock i Artysta Muzyczny Roku) oraz KęKę (kategoria Rap & Hip-hop). To jednak nie koniec muzycznych emocji. Publiczność usłyszy Roxie, a także Zalewskiego w duecie z Marią Peszek w piosence Zgłowy. Z kolei Wiktor Dyduła wraz z Kasią Sienkiewicz zaprezentują w transmisji online utwór Tam słońce, gdzie my.

Na tegorocznej gali nie zabraknie też zagranicznej gwiazdy. Na scenie wystąpi Damiano David – wokalista zespołu Måneskin, który pojawi się w Polsce po raz pierwszy ze swoim solowym materiałem. Jego Born With a Broken Heart podbija serca słuchaczy na całym świecie.

Bestsellery Empiku w TVN i streamingu

Gala finałowa Bestsellerów Empiku 2024 odbędzie się 18 lutego. Transmisja w TVN wystartuje o godz. 20.00, a pół godziny wcześniej rozpocznie się streaming online na Facebooku i Youtube z relacją zza kulis, dodatkowymi występami muzycznymi i komentarzami na gorąco. Galę poprowadzi Marcin Prokop, a gospodarzami transmisji internetowej będą Gabi Drzewiecka i Karol Paciorek. Podobnie jak w poprzednich latach cała transmisja online wraz z występami muzycznymi będzie tłumaczona symultanicznie na język migowy.