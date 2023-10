A to ciekawe

Edward, bezlitosny władca królestwa Reedial, najechał sąsiednie Array, by zamordować całą rodzinę królewską. Nie wiedział, że jego plan się nie powiódł. Ktoś jednak przeżył tę potworną rzeź. Na tronie zasiadł jedyny ocalały spadkobierca. Edward nie zamierza pogodzić się z klęską. Chce uknuć spisek, który sprawi, że korona Array trafi do jego syna Alexandra. Nie mniej brutalny od ojca młody książę posłusznie wykonuje jego rozkazy. Coś jednak sprawi, że zapragnie odnaleźć w sobie okruchy człowieczeństwa i wyjść zza kurtyny strachu i bezwzględności. Coś? A może ktoś?

Fragment książki „Dziedzic kłamstwa” Marii Magdaleny Syryńskiej

Przed nimi odsłoniła się ogromna szachownica, a na niej misternie rzeźbione posągi, pełniące funkcję bierek. Metaliczne elementy żarliwie odbijały promienie słoneczne, rzucając na posadzkę połyskujące refleksy. (...)

– Spójrz, brakuje czarnego króla – zmarszczył brwi, zastanawiając się, czy można zgubić dwumetrową rzeźbę.

Popatrzył na Maybeth, lustrującą wzrokiem otoczenie.

– Brakuje też królowej – zauważyła słusznie, przechodząc na stronę białych figur.

Ręce miała nieznacznie zgięte i złączone. Suknia była tak wymierzona, aby nie ciągnęła się po podłodze, mimo to falowała przy każdym ruchu. Przez chwilę dziewczyna rozglądała się dokoła.

Wtem zza jej pleców dobiegł szept księcia:

– Na szczęście mamy tu jedną.

„Dziedzic Kłamstwa" Maria Magdalena Syryńska. Wydawnictwo Lekkie.

Maria Magdalena Syryńska

Zakochana w szumie i zapachu morza miłośniczka książek. Wenę do pisania poczuła w 2015 roku, zainspirowana głównie Igrzyskami śmierci oraz piosenką zespołu Coldplay. Od tamtego momentu tworzy w gatunku low fantasy, a maksyma, która przyświeca jej twórczości, to „Patrz przez szybę, nie na szybę”. Swoimi historiami chce nie tylko nieść czytelnikom radość, lecz także zachęcać ich do refleksji. Poza pisaniem jej pasją są anglistyka, tworzenie grafik, gry komputerowe i muzyka z lat osiemdziesiątych.

Książka „Dziedzic kłamstwa" Marii Magdaleny Syryńskiej

