Jeśli pod koniec intensywnego tygodnia szukasz w telewizji czegoś więcej niż tylko prostej rozrywki, to mamy dla ciebie propozycję idealną. To seans, który wciąga, zmusza do refleksji i na długo zostaje w pamięci. Film: „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, głośne dzieło samego Andrzeja Wajdy, które przybliża jedną z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski. To nie jest typowa laurka ani sucha lekcja historii, a dynamiczna opowieść o człowieku z krwi i kości.

Co najlepsze, ten ważny obraz polskiej kinematografii możesz obejrzeć już dziś wieczorem. Wystarczy, że o odpowiedniej porze przełączysz na kanał TVP Kultura, by zanurzyć się w tej niezwykłej historii, która wydarzyła się nie tak dawno temu.

Jak prosty robotnik zmienił bieg historii?

Film Wajdy to fascynująca próba odpowiedzi na pytanie, jak zwykły elektryk ze Stoczni Gdańskiej stał się charyzmatycznym przywódcą, który porwał za sobą miliony i doprowadził do upadku komunizmu. Reżyser nie boi się wchodzić do mieszkania na gdańskim osiedlu z wielkiej płyty, pokazując Wałęsę nie tylko jako lidera „Solidarności”, ale także jako męża i ojca, zmagającego się z codziennymi problemami i presją historii.

Osią fabuły jest słynny wywiad, którego Wałęsa udzielił legendarnej włoskiej dziennikarce Orianie Fallaci. Jej przenikliwe pytania stają się pretekstem do podróży w przeszłość, od dramatycznych wydarzeń z grudnia 1970 roku, przez narodziny wolnych związków zawodowych, aż po powstanie „Solidarności”. To opowieść o odwadze, słabościach i marzeniu o wolności, które dało energię całym pokoleniom.

Dlaczego „Wałęsa. Człowiek z nadziei” to seans obowiązkowy?

Przede wszystkim dla genialnej kreacji Roberta Więckiewicza. To właśnie jego rola jest jednym z najczęściej chwalonych elementów filmu. Aktor w fenomenalny sposób oddał charakterystyczny sposób bycia, gesty i charyzmę Lecha Wałęsy. U jego boku świetnie wypada Agnieszka Grochowska jako Danuta Wałęsa, pokazując siłę i determinację kobiety, na której barkach spoczywał ciężar utrzymania rodziny w tych burzliwych czasach.

Za kamerą stanął mistrz polskiego kina, Andrzej Wajda, laureat Oscara. To gwarancja, że nie mamy do czynienia z prostą biografią, a z przemyślaną wizją artystyczną. Choć oceny krytyków i widzów bywają podzielone, co często zdarza się przy filmach o tak ważnych i wciąż żywych postaciach, to bez wątpienia jest to obraz, który wywołuje dyskusje i nikogo nie pozostawia obojętnym. Warto też zwrócić uwagę na Marię Rosarię Omaggio, która za rolę Oriany Fallaci otrzymała specjalne aktorskie wyróżnienie na festiwalu w Wenecji.

Gdzie i o której godzinie obejrzeć ten hit?

Film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” zostanie wyemitowany już dziś, w piątek 12 czerwca, na kanale TVP Kultura. Przygotuj się na późny, ale niezwykle wartościowy seans, który rozpocznie się o godzinie 23:40. To idealna propozycja na zakończenie tygodnia dla każdego, kto ceni sobie kino z ważnym przesłaniem.