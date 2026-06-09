Szpital psychiatryczny, czy raczej piekło? „Zofiówka” Justyny Jelińskiej

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-06-09 16:39

Opuszczony szpital psychiatryczny, grupa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i miejsce, o którym od lat krążą mroczne legendy. W najnowszym horrorze Justyny Jelińskiej „Zofiówka. Przebudzenie zła” granica między rzeczywistością a koszmarem zaciera się z każdą kolejną stroną, a czytelnik szybko przekonuje się, że największy strach rodzi się z tego, czego nie potrafimy wyjaśnić.

Zofiówka. Przebudzenie zła

i

Autor: Canva/ Materiały prasowe

Grupa żądnych sensacji youtuberów wyrusza na kolejną wypra­wę urbexową. Ich celem jest Zofiówka – opuszczony zakład dla nerwowo chorych w Otwocku – miejsce owiane mroczną legendą, w którym wyczuwalna obecność ciemnych sił splata się satanistycznymi obrzędami. Zło czai się wszędzie.

Z pozoru rutynowy urbex błyskawicznie wymyka się spod kontroli. Gdy jeden z członków grupy znika bez śladu, a pozostali zaczyna­ją doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk, zaciera się granica między przygodą a koszmarem.

„Zofiówka. Przebudzenie zła” wyróżnia się na tle współczesnych horrorów, wykorzystuje autentyczne miejsce, które od lat rozpala wyobraźnię miłośników urbeksu i miejskich legend. To nie tylko opowieść o zjawiskach paranormalnych, ale także o ludzkiej ciekawości, która popycha do przekraczania granic rozsądku. Dynamiczna akcja, klaustrofobiczna atmosfera i umiejętnie budowane napięcie sprawiają, że od książki trudno się oderwać. Jeśli lubisz historie, po których każde opuszczone okno i każdy ciemny korytarz zaczynają wyglądać podejrzanie, ten horror jest właśnie dla Ciebie.

Justyna Jelińska. Uwielbia dziergać na drutach, ale wolny czas, którego jako mama i żona nie ma zbyt wiele, poświęca na czytanie, a ostatnio głównie na pisanie książek. Dyplomowana wizażystka, pasjonatka tatuażu, klasycznego rocka, a także świec i wosków zapachowych. Marzy o niewielkim domu na Mazurach, z którego rozpościerałbym się majestatyczny widok na taflę pełnego tajemnic jeziora.

Książka „Zofiówka. Przebudzenie zła” Justyny Jelińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 17 czerwca.

Polecany artykuł:

Wszyscy milczą. Potem zaczynają ginąć. „Martwa cisza” Justyny Jelińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LITERATURA POLSKA
HORROR
WYDAWNICTWO HARDE