Szpital psychiatryczny, czy raczej piekło? „Zofiówka” Justyny Jelińskiej

Grupa żądnych sensacji youtuberów wyrusza na kolejną wypra­wę urbexową. Ich celem jest Zofiówka – opuszczony zakład dla nerwowo chorych w Otwocku – miejsce owiane mroczną legendą, w którym wyczuwalna obecność ciemnych sił splata się satanistycznymi obrzędami. Zło czai się wszędzie.

Z pozoru rutynowy urbex błyskawicznie wymyka się spod kontroli. Gdy jeden z członków grupy znika bez śladu, a pozostali zaczyna­ją doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk, zaciera się granica między przygodą a koszmarem.

„Zofiówka. Przebudzenie zła” wyróżnia się na tle współczesnych horrorów, wykorzystuje autentyczne miejsce, które od lat rozpala wyobraźnię miłośników urbeksu i miejskich legend. To nie tylko opowieść o zjawiskach paranormalnych, ale także o ludzkiej ciekawości, która popycha do przekraczania granic rozsądku. Dynamiczna akcja, klaustrofobiczna atmosfera i umiejętnie budowane napięcie sprawiają, że od książki trudno się oderwać. Jeśli lubisz historie, po których każde opuszczone okno i każdy ciemny korytarz zaczynają wyglądać podejrzanie, ten horror jest właśnie dla Ciebie.

Justyna Jelińska. Uwielbia dziergać na drutach, ale wolny czas, którego jako mama i żona nie ma zbyt wiele, poświęca na czytanie, a ostatnio głównie na pisanie książek. Dyplomowana wizażystka, pasjonatka tatuażu, klasycznego rocka, a także świec i wosków zapachowych. Marzy o niewielkim domu na Mazurach, z którego rozpościerałbym się majestatyczny widok na taflę pełnego tajemnic jeziora.

Książka „Zofiówka. Przebudzenie zła” Justyny Jelińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 17 czerwca.