Pragniesz zmiany? Sprawdź „Cudne manowce” Agnieszki Olejnik

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-06-11 13:21

Zmiana nie zawsze zaczyna się od wielkiej decyzji. Czasem wystarczy zrobić pierwszy krok. „Cudne manowce” Agnieszki Olejnik to inspirująca opowieść o kobietach, które wyruszają w drogę pełne żalu i pytań, a wracają z nową siłą, odwagą i gotowością do rozpoczęcia życia na własnych zasadach.

Cudne manowce
Autor: Canva.com „Cudne manowce” Agnieszki Olejnik

Poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, która potrafi przetrwać nawet wtedy, gdy życie rozrzuca ludzi po różnych ścieżkach. Cztery przyjaciółki, od lat utrzymujące kontakt głównie online, spotykają się ponownie dopiero na pogrzebie jednej z nich - tej, która zawsze próbowała je jednoczyć. W jej mieszkaniu odnajdują plan wymarzonej pielgrzymki szlakiem Świętego Jakuba, na którą nigdy nie znalazły czasu.

Z poczucia winy, tęsknoty i potrzeby zamknięcia pewnego etapu rodzi się decyzja: wyruszą w drogę za nią i dla niej. Portugalski szlak stanie się dla każdej z nich nie tylko fizycznym wyzwaniem, lecz także podróżą w głąb siebie. W trakcie wędrówki odsłonią swoje sekrety, zmierzą się z porażkami i lękami, a także odkryją, że wciąż mogą liczyć na siebie nawzajem. Każda z nich odnajdzie coś jeszcze ważniejszego: utraconą radość życia i sens wspólnej drogi.

„Cudne manowce” to wzruszająca i pełna nadziei historia o tym, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Agnieszka Olejnik pokazuje, że nawet największy kryzys może stać się początkiem przemiany, a odpowiedzi, których szukamy, często znajdują się nie na końcu drogi, lecz w nas samych. To książka dla tych, którzy czują, że nadszedł moment, by zawalczyć o siebie i odzyskać radość życia.

Agnieszka Olejnik ma na swoim koncie ponad 40 tytułów, wśród których znajdują się zarówno powieści obyczajowe, jak książki dla dzieci i młodzieży oraz kryminały. Z wykształcenia polonistka i anglistka, przez wiele lat pracowała w szkole. Nosicielka genu nomady, nieustannie marzy o dalekich wyprawach. W chwilach, kiedy nie podróżuje, upaja się spokojnym życiem w swoim domu na skraju lasu, uprawia ogród, jeździ na rowerze, studiuje medycynę chińską i pracuje nad kolejnymi opowieściami.

Książka „Cudne manowce” Agnieszki Olejnik dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 17 czerwca.

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