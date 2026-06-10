Co kryje się za sprawą tajemniczych morderstw? Poznaj fabułę filmu „Nocny łowca”

Dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem mocnego, mrocznego kina, które nie pozwala na chwilę oddechu. Doskonałą propozycją na środę, 10 czerwca, jest thriller kryminalny „Nocny łowca” (ang. Night Hunter) z 2018 roku. Ta niedoceniana produkcja przyciąga przed ekrany niesamowitą, hollywoodzką obsadą i gęstą atmosferą osaczenia. Historia schodzi głęboko w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej psychiki, stanowiąc idealną pozycję dla miłośników skomplikowanych zagadek detektywistycznych.

W centrum opowieści znajduje się porucznik Marshall (w tej roli Henry Cavill) – zmagający się z własnymi demonami policjant, który trafia na trop brutalnego i nieprzewidywalnego seryjnego mordercy. Kiedy po skomplikowanej obławie udaje się aresztować podejrzanego Simona, śledczy oddychają z ulgą. Szybko jednak okazuje się, że zatrzymanie psychopaty to dopiero początek prawdziwego koszmaru, a zaplanowana przez niego krwawa spirala przemocy dopiero zaczyna się rozkręcać.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w śledztwo angażuje się emerytowany sędzia Cooper (grany przez legendarnego Bena Kingsleya). Cooper, rozczarowany bezradnością systemu sprawiedliwości, postanowił wziąć sprawy we własne ręce i wraz ze swoją młodą współpracowniczką tropi oraz eliminuje przestępców. Drogi porucznika Marshalla i zdeterminowanego sędziego nieoczekiwanie się przetną, zmuszając ich do ryzykownej współpracy w labiryncie kłamstw, manipulacji i makabrycznych sekretów.

Hollywoodzkie gwiazdy na ekranie. Dlaczego warto obejrzeć ten thriller psychologiczny?

Główną siłą napędową produkcji jest bez wątpienia imponująca plejada hollywoodzkich gwiazd. Henry Cavill udowadnia tutaj, że znakomicie odnajduje się w surowym, realistycznym kinie kryminalnym, całkowicie odcinając się od wizerunku komiksowego superbohatera czy legendarnego Wiedźmina. Obok niego występuje laureat Oscara Ben Kingsley, tworząc postać niejednoznaczną i fascynującą. Ekranowy duet wspierają inni znakomici aktorzy: Alexandra Daddario, Stanley Tucci oraz Nathan Fillion. Taka obsada to absolutna gwarancja aktorstwa na najwyższym poziomie.

Recenzje oraz opinie widzów w serwisach filmowych, takich jak Filmweb oraz IMDb, zgodnie podkreślają, że „Nocny łowca” to gęsty thriller psychologiczny z genialnym klimatem. Film stawia trudne pytania o granice samosądu, bezradność prawa i naturę czystego zła. To dynamiczne i angażujące kino, które potrafi zaskoczyć zwrotami akcji i trzyma w niepewności do samego końca.

Kiedy i gdzie oglądać?

Film „Nocny łowca” zostanie wyemitowany dzisiaj (10 czerwca), o godzinie 20:00 na antenie stacji TV Puls. Warto zarezerwować czas na ten trzymający w napięciu obraz, który udowadnia, że w obliczu prawdziwego zła nic nie jest takie, jakim się na początku wydaje.