Oceany zajmują trzy czwarte powierzchni naszej planety, a mimo to wciąż stanowią dla nas tajemnicę. Susan Casey zabiera nas w głąb ich sekretów, abyśmy przeżyli zachwyt nad nieskończonym pięknem oceanicznej otchłani, a dostrzegając ją i poznając, zdali sobie sprawę z tego, jak nierozerwalnie jesteśmy z nią związani, a co za tym idzie, jak bardzo za nią odpowiedzialni.

Ta książka to podróż, z której powrócimy spokojniejsi i pełni zachwytu, a przede wszystkim bardziej wrażliwi na świat.

Głębia oceanu to podwodny odpowiednik Odysei kosmicznej 2001 – tak samo zachwycający i efektowny wizualnie, tworzący obrazy tak przekonujące i autentyczne, że podczas lektury dosłownie zanurzamy się w otchłań. To epos o ciągle nie do końca poznanym i wciąż odkrywanym świecie – tak niepodobnym do wszystkiego, co znamy znad wody, tak nieprawdopodobnie złożonym, zachwycającym, niezwykłym i pięknym, że nie pozostaje nic innego, jak tylko stać się jego częścią.

26 lutego nakładem Wydawnictwa Harde ukaże się książka „Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata” autorstwa Susan Casey. W przekładzie Joanny Jagiełło. Pod patronatem National Geographic. Sięgnij po tę wyjątkową książkę. Przeżyj zachwyt nad pięknem otchłani.

Susan Casey: Autorka bestsellerów New York Timesa. Pełniła funkcję redaktor naczelnej „O, The Oprah Magazine” oraz „Sports Illustrated Women”, współpracowała także i sprawowała kluczowe role w redakcjach magazynów „Time” i „Outside”. Pomysł na tworzenie wciągającego reportażu przez łączenie wyników badań naukowych z sugestywną, sprawną i pełną niezwykłej swady prozą okazał się do tego stopnia skuteczny, że książki Susan Casey stały się klasyką literatury przygodowej.

Książka „Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata” Susan Casey dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 26 lutego.