”Inwazja” Wojtka Miłoszewskiego

Powieść o wielkiej podłości, niewyobrażalnym okrucieństwie, ale i o niezwyciężonej sile miłości.

Porucznik Roman Gurski nie ma po co żyć. Nieszczęśliwie zakochany zarabia całkiem nieźle jako instruktor nurkowania, ale wciąż myśli o śmierci. W przeciwieństwie do Michała Barańskiego, który jako szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci walczy o każdy dzień, pracując za marne grosze w call center. Danuta Wojnarowicz, trzydziestoletnia singielka, panicznie boi się ojca, bezwzględnego biznesmena, i robi tylko to, czego on od niej oczekuje. Zwykłe ludzkie sprawy. Do wczoraj. Bo dziś jest wojna, a ulice miast opanowały wojska wroga.

Wojtek Miłoszewski. Pisarz i scenarzysta. Autor bestsellerowego cyklu o komisarzu Kastorze. Scenarzysta cieszących się dużą popularnością seriali: Wataha dla HBO Europe, Prokurator dla TVP2, Znaki dla AXN oraz W głębi lasu i Zachowaj spokój dla platformy Netflix.

Nowe, zmienione wydanie książki „Inwazja” dostępne w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.