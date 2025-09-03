Jak wzmocnić odporność dzięki diecie? Sprawdzone zalecenia i przepisy -„Odporność” Angeliki Szymańskiej

„Odporność” to poradnik napisany przez doświadczoną lekarkę Angelikę Szymańską, oparty na aktualnych badaniach naukowych i wiarygodnych źródłach medycznych. To rzetelna i przystępnie podana wiedza o tym, jak skutecznie wspierać układ odpornościowy poprzez zdrowe odżywianie.

„Odporność” poradnik Angeliki Szymańskiej

Jeśli masz dość fake newsów o zdrowiu, przeczytaj ten poradnik. Znajdziesz w nim konkretne informacje, dzięki którym łatwiej będzie Ci podejmować dobre decyzje żywieniowe. Nieważne, ile masz lat i jaki prowadzisz styl życia – jeśli chcesz zrozumieć, jak działa odporność i jak ją wspierać na co dzień, to książka dla Ciebie. Z odpornością jest jak z jazdą na rowerze – trzeba się jej nauczyć.

- To pozycja, którą każdy powinien mieć na swojej półce – konkretna, rzeczowa i oparta na solidnej wiedzy. Autorka zebrała najważniejsze informacje o tym, jak wspierać odporność i nie chorować. Jako lekarz wyniosłem z lektury wiele praktycznych wskazówek, które sam stosuję i polecam pacjentom - powiedział o książce „Odporność” Dr Michał Domaszewski

Książka została podzielona na dwie części: teoretyczną oraz ze starannie opracowanymi jadłospisami, umożliwiającymi wybór zróżnicowanych opcji śniadań, obiadów, kolacji oraz szotów witaminowych. To proste, smaczne i oparte na naturalnych składnikach przepisy wspierające odporność.

 Dowiesz się z niej:

·      co składa się na układ odpornościowy

·      jakie są rodzaje odporności i jakie czynniki na nią wpływają

·      które składniki, minerały i suplementy są niezbędne do utrzymania odporności

·      jakie dzienne dawki makro i mikroelementów przyjmować

·      dlaczego białko jest podstawą diety

·      jak komponować zbilansowane posiłki, które pomogą Ci dbać o zdrowie każdego dnia

Odkryj, co jeść, by chorować rzadziej, szybciej wracać do formy i czuć się dobrze przez cały rok!

Angelika Szymańska. Lekarka w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, entuzjastka zdrowego stylu życia, szczególnie zainteresowana leczeniem otyłości i problemów jelitowych. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, staż podyplomowy odbyła w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Autorka popularnych ebooków o zdrowiu i podcastu „Prześwietlenie z Giną Szymańską”. Jej profile w mediach społecznościowych (@gini.gina/Lekarz Gina) śledzi ponad pół miliona osób.

Poradnik „Odporność” Angeliki Szymańskiej dostępny w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 10 września

PORADNIK
WYDAWNICTWO HARDE
ODPORNOŚĆ
PRZEPISY