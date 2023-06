Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata zaskakuje. Krzysztof Wielicki opowiada bajki

Nadszedł czas, gdy Zakopane opanowują entuzjaści sportu, kontaktu z naturą i animacji dla dzieci! W ramach festiwalu TATRA FEST (23-25 czerwca) zaplanowano też wydarzenia dla najmłodzych - TATRA FEST KIDS. Wśród nich nie lada gratka. W niedzielę 25 czerwca w godzinach 10.00 - 15.00 na terenie GuGu Park Zakopane będzie można posłuchać bajek, które przyjaciele gór będą czytali dzieciom.

W to, że BAJKI MAJĄ MOC wierzą herosi - Krzysztof Wielicki (piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum), Piotr Pustelnik (jako trzeci Polak – po Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim – zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 szczytów o wysokości powyżej 8 tys. m n.p.m.), Ryszard Pawłowski (zdobywca 11 głównych ośmiotysięczników). Jakie bajki przeczytają? To trzeba koniecznie sprawdzić. Organizatorzy zaprosili również do Zakopanego osobistości ze świata sztuki, mediów i autorytety Zakopanego.

Lista gości honorowych obejmuje również: Pawła Skawińskiego (były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego), Andrzeja Gut-Mostowego (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki), Annę Figurę (mistrzyni świata w skialpinizmie), Beatę Sabałę-Zielińską (dziennikarkę radiową, autorkę licznych książkę o TOPR) czy redaktorkę naczelną Hellozdrowie.pl i aktywistkę Karolinę Wierzbińską.

TATRA FEST KIDS to także akcja o charakterze charytatywnym, mająca na celu wsparcie podopiecznych z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanem. W tym roku zbierane są fundusze na specjalistyczną huśtawkę dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wpadki i tajemnice ukryte w bajkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

TATRA FEST to największe święto biegowe w Polsce - to już szósta odsłona biegu, który co roku przyciąga fanów sportu i gór z całego świata. Biegacze mają do wyboru trzy trasy – TATRA FEST BIEG czyli Mistrzostwa Polski Skyrunning Ultra 2023 z dystansem 65 km, TATRA RACE RUN czyli runda Pucharu Świata w biegach górskich WMRA z dystansem 24 km oraz TATRA CROSS czyli bieg dla wszystkich, z dystansem 10 km.

Kiedy dorośli zmagają się z przewyższeniami, dzieci mogą korzystać z wielu atrakcji bogatego programu TATRA FEST KIDS. Znalazła się tam wycieczka z edukatorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bieg przygodowy z przeszkodami. Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Muzeum Tatrzańskim im. Doktora Tytusa Chałubińskiego, czy warsztaty Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie najmłodsi będą mogli uczestniczyć w grach i zabawach edukacyjnych o zwierzętach i przyrodzie Tatr. I oczywiście strefa BAJKI MAJĄ MOC, w której przyjaciele gór będą czytali dzieciom.

Za organizacją całego wydarzenia stoi Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim.