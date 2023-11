„Jedenaste: Nie daj się złapać” Piotra Niemczyka. Rady byłych szpiegów!

Największymi wrogami naszej prywatności są przedmioty, z którymi się nie rozstajemy: telefon komórkowy, karta kredytowa, laptop... GPS, kamery, chipy. Dyktatury, policje polityczne, hakerzy i korporacje w wielkim wyścigu do odkrycia naszych najintymniejszych tajemnic. A w środku człowiek dla makrostruktur znaczący tyle co pakiet zero-jedynkowych danych. Dlatego z góry skazany na porażkę.

Czy w świecie, w którym każdy z nas nieuchronnie staje się celem inwigilacji, możemy jeszcze uratować swoją prywatność? Piotr Niemczyk odpowiada: tak. Ta książka to napisany przez niekwestionowanego eksperta zbiór bezcennych rad, jak się nie dać Wielkiemu Bratu, który często nie ma pokojowych zamiarów. A przy tym uniknąć popadnięcia w paranoję.

Fragment książki „Jedenaste: Nie daj się złapać”

Historia zna takie przypadki, w których poszukiwani zastosowali skrajne środki bezpieczeństwa, a mimo to wpadli. Jednym z najbardziej znanych jest Ted Kaczyński, czyli Unabomber. Ten Amerykanin z polskimi korzeniami przez 27 (słownie: dwadzieścia siedem) lat ukrywał się przed organami ścigania, jednocześnie dokonując zamachów terrorystycznych za pomocą bomb ukrytych w listach.

FBI stawało na głowie, żeby go dopaść. Udało się go złapać dopiero w 1996 roku. Ale nie dzięki wyrafinowanym działaniom techniki operacyjnej, tylko dlatego, że jego rodzony brat, David, z którym od lat nie utrzymywał kontaktu, rozpoznał jego styl pisania, czytając manifest Kaczyńskiego w „The New York Times”, opublikowany w czerwcu 1995 roku. Dzięki temu obaj bracia Kaczyńscy przeszli do historii.

Piotr Niemczyk. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój. W związku z działalnością opozycyjną poszukiwany listem gończym, następnie aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Od 1990 do 1994 roku dyrektor Biura Analiz i Informacji, a potem zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1995–2001 i 2008–2015 ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Wieloletni właściciel firmy detektywistycznej. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim,w Collegium Civitas, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW.

