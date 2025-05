i Autor: Materiały prasowe Divine Serenity Joanna Boczar

Joanna Boczar pyta, ile można poświęcić dla miłości ­ „Divine Serenity”

Cassie i Aiden ponownie zmierzą się z trudnymi wyborami, demonami przeszłości i uczuciem, które potrafi zarówno leczyć… jak i ranić. Czy miłość wystarczy, by przetrwać to, co nieuniknione? Odpowiedź znajdziecie w książce „Divine Serenity”, ostatniej części trylogii „Divine” Joanny Boczar