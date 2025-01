Kiedyś kochała, dziś nienawidzi! „Divine Salvation” Joanny Boczar

„Tysiąc powodów, by kochać”, Krystyna Mirek na krętych ścieżkach uczuć

Wszyscy, na których zależy Cassie, ją opuszczają. Dlatego dziewczyna postanawia zamknąć swoje serce i otoczyć się głębokim murem obojętności. Albo wręcz nienawiści, bo właśnie nienawiść jest tym, co próbuje poczuć w stosunku do Aidena, którego niedawno szaleńczo kochała. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że serce chłopaka krwawi jeszcze mocniej niż jej. Aiden odwzajemnia uczucia Cassie, ale – ze względu na swoją przeszłość – boi się o jej bezpieczeństwo. To uczucie może przecież zniszczyć ich oboje.

* Książka przeznaczona dla osób powyżej osiemnastego roku życia.

Joanna Boczar. Młoda autorka i pasjonatka psychologii, szczególnie zainteresowana zdrowiem psychicznym. Studiowała pedagogikę, a obecnie rozwija swoje zainteresowania w kierunku mediów i marketingu z komunikacją wizerunkową. Miłośniczka psów oraz muzyki, w szczególności twórczości Shawna Mendesa, Chase Atlantic oraz The Neighbourhood. Przygodę literacką rozpoczęła na platformie Wattpad w lipcu 2023 roku, gdzie opublikowała swoją pierwszą książkę, opartą na osobistych doświadczeniach i obserwacjach ludzi. Ceni sobie spokój i harmonię, dlatego unika zgiełku wielkich miast.

Książka „Divine Salvation” Joanny Boczar dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 lutego.