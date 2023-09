Już 9 milionów Polaków oszczędza na codziennych zakupach dzięki korzyściom Empik Premium. Rekordzista zaoszczędził ponad 75 tys. złotych

Tylko w ciągu ostatniego roku do usługi Empik Premium i jej darmowej wersji - Empik Premium Free dołączyło niemal 1,5 mln nowych użytkowników. Oznacza, że z jedynego na polskim rynku omnikanałowego pakietu benefitów korzysta już ponad 9 mln klientów. Łącznie zaoszczędzili oni ponad pół miliarda złotych od startu programu, w tym 63 mln na samych darmowych dostawach zamówień. Dzięki korzyściom Empik Premium w kieszeni rekordzisty zostało aż ponad 75 tys. złotych.

Benefity online i offline

Od początku trwania programu klienci Empik Premium czerpią garściami z szerokiego pakietu korzyści. To m.in. 24 mln godzin przesłuchanych audiobooków i ponad 225 mln stron przeczytanych ebooków w aplikacji Empik Go, a także 3 mln wspomnień wywołanych w formie odbitek w Empik Foto. To również 125 tys. kaw kupionych ze zniżką -30% w kawiarniach Costa Coffee i 200 tys. tańszych o 20% biletów do kina. Klienci Premium chętnie korzystają także z przedsprzedaży i rabatów na topowe wydarzenia kulturalne w Empik Bilety i Going. Do ulubionych benefitów Premiumowiczów należą jednak niezmiennie zniżki na zakupy oraz darmowe dostawy zamówień – kurierem, do salonów Empik i tysięcy punktów odbioru.Koszt subskrypcji Empik Premium zwraca się średnio po kilku transakcjach, a w przypadku dużych zakupów – nawet za pierwszym razem. Dzieje się tak, ponieważ Premiumowicze to najbardziej aktywni klienci. Robią zakupy średnio co 1,4 sekundy.Ponadto, nie tylko kupują częściej, ale dzięki szerokiemu pakietowi benefitów i wygodzie zakupów z Empik Premium, są też z nich bardziej zadowoleni – poziom satysfakcji z dokonanych transakcji mierzony wskaźnikiem NPS osiąga zdecydowany TOP rynkowy i stale wzrasta.

- Zależy nam, aby program Empik Premium możliwie najpełniej adresował zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, dlatego stale poszerzamy pakiet korzyści. Dowodem na skuteczność tych działań jest rosnący poziom satysfakcji (NPS) z usługi Empik Premium, który wzrósł o ponad 30% względem ubiegłego roku. Ponadto klienci doceniają omnichannelowy charakter korzyści Premium – nasze dane pokazują, że Premiumowicze 2,5-raza częściej dokonują zakupów w wielu kanałach – mówi Andrzej Garwoliński, Head of Empik Premium i dodaje: Podczas nadchodzącego Premium Week planujemy mile zaskoczyć klientów atrakcyjną ofertą w salonach i na Empik.com oraz przedstawić nową, poszerzoną ofertę od naszych partnerów.

Premiumowicze na zakupach

A co najchętniej kupują użytkownicy Empik Premium? Do ich ulubionych kategorii produktów należą niezmiennie m.in. Książki i Zabawki. Do tej pory zakupili ich łącznie odpowiednio 50 mln egzemplarzy i 7,5 mln sztuk. Chętnie sięgają także po produkty z kategorii Zdrowie i Uroda czy Dom i Ogród oraz artykuły szkolne i papiernicze.

Stale poszerza się także oferta objęta korzyściami usług Premium. A to za sprawą kolejnych Sprzedawców EmpikPlace, którzy dołączają do programu: - Dzięki Empik Premium zyskują zarówno klienci, jak i Sprzedawcy zewnętrzni. Sklepy obecne na naszej platformie marketplace coraz chętniej dołączają do programu, ponieważ widzą wyraźny wpływ udziału w Empik Premium na szybsze wzrosty sprzedaży. W stosunku do ubiegłego roku to mocny trzycyfrowy wzrost liczby Sprzedawców, których oferta, dzięki Empik Premium, dostępna jest z darmową dostawą i w najkorzystniejszych cenach – podkreśla Andrzej Garwoliński.

Tydzień okazji

Startujący 18 września Premium Week to kolejna edycja tygodniowego festiwalu promocji dedykowanych klientom Empik Premium. Z atrakcyjnych ofert i rabatów można skorzystać zarówno online, jak i stacjonarnie. Na Premiumowiczów czekają limitowane okazje, Hity Tygodnia i tysiące produktów z wielu kategorii w supercenach – od Książki i Muzyki, przez Zdrowie i Urodę, Zabawki, Elektronikę, AGD, po Dom i Ogród czy Sport. W salonach drugą tańszą książkę, płytę, zabawkę, produkt z kolekcji Empiku czy artykuł papierniczy będzie można kupić 50% taniej.

Nowością podczas Premium Week będzie specjalny partner – stacje paliw Circle K. W dniach 15-30 września Premiumowicze będą mogli tankować do 45 gr taniej na litrze paliwa. Dodatkowo Empik zaoferuje klientom pogłębioną zniżkę do sieci kin Multikino – z Empik Premium bilety na seanse filmowe kupimy z 25% rabatem. Zwiększy się również rabat w Costa Coffee do 40% na kawy i herbaty klasyczne. W ramach Premium Week użytkownicy programu zyskają także darmowy dostęp do kultowego Baltazara Gąbki - superprodukcji audio Empik Go w gwiazdorskiej obsadzie.Akcja wystartuje 18 września w salonach Empik, na Empik.com oraz w aplikacji i potrwa cały tydzień. Warto z wyprzedzeniem aktywować usługę Empik Premium, tym bardziej, że teraz dostępna jest 20 zł taniej – tylko 39,99 zł za rok (3,33 zł miesięcznie).