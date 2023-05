Kim jest Jolka ze słynnej piosenki "Budki Suflera"? Historia z Koprem

Jak opowiada Sławomir Koper, współautor książki "PRL. Przeboje - to śpiewała cała Polska", tekst do piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz" to nic innego, tylko zapis wakacyjnego romansu. - To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się i piciu wódeczki. To znakomicie oddawało klimat lat 80' - analizuje Sławomir Koper. Jak wyjaśnia historyk, przez wiele lat sądzono, że historia nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dopiero pod koniec lat 90', dzięki anonimowanemu listowi do "Gazety Wyborczej" okazało się, że historia jest jak najbardziej prawdziwa. Opisywany romans miał miejsce w Karwii nad Bałtykiem, a piosenka "Jolka, Jolka" pamiętasz stała się nieśmiertelnym przebojem. Co ciekawe, początkowo muzycy Budki Suflera nie byli przekonani co do tekstu, ale ich nastawienie zmieniła pewna sytuacja w hotelu, w którym się zatrzymali. O szczegółach opowiada Sławomir Koper w swoim cotygodniowym odcinku vloga "Historia z Koprem". Zapraszamy do oglądania!

